Lista de 'Patrimônios Mundiais' da Unesco tem 25 tesouros do Brasil; conheça um por um

Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais – Fundada no auge do ciclo do ouro, Ouro Preto preserva um conjunto fantástico de arquitetura colonial barroca. Foi o primeiro local brasileiro a receber o título, em 1980.
Centro Histórico da Cidade de Olinda, Pernambuco – Fundada em 1535, Olinda encanta com suas casinhas colorido, igrejas barrocas e ruas de pedra, além de ser um importante polo cultural nordestino.
Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul – Remanescente de uma das missões jesuíticas guaranis, o sítio preserva ruínas impressionantes da igreja e edificações construídas no século 17, testemunhas do encontro entre culturas europeia e indígena.
Centro Histórico de Salvador, Bahia – Com forte influência africana e portuguesa, o Pelourinho e arredores reúnem igrejas barrocas, casarões coloniais e manifestações culturais ricas. Salvador foi a primeira capital do Brasil.
Santuário do Bom Jesus do Congonhas, Minas Gerais – Este santuário barroco impressiona com as obras-primas de Aleijadinho, incluindo os doze profetas em pedra-sabão e as cenas da Paixão de Cristo, um expoente da arte religiosa do século 18.
Brasília, Distrito Federal – A capital brasileira é um marco do modernismo, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, reconhecida por seu urbanismo inovador e arquitetura futurista.
Centro Histórico de São Luís, Maranhão – O centro de São Luís guarda centenas de casarões coloniais revestidos por azulejos portugueses. É um exemplo da influência europeia no Norte e Nordeste do Brasil.
Centro Histórico da Cidade de Diamantina, Minas Gerais – Enraizada no ciclo dos diamantes, Diamantina é um Patrimônio Mundial que mantém a arquitetura colonial e a atmosfera de sua época áurea, com suas ruas sinuosas e casarões históricos.
Centro Histórico da Cidade de Goiás – Antiga capital do estado, Goiás abriga um centro histórico charmoso e bem preservado, com igrejas barrocas e construções simples do período colonial no interior do Brasil.
PraÃ§a de SÃ£o Francisco, em SÃ£o CristÃ³vÃ£o, Sergipe â?? A praÃ§a barroca cercada por edifÃcios religiosos e civis dos sÃ©culos 17 e 18 Ã© um raro exemplo de urbanismo colonial espanhol em territÃ³rio brasileiro.
Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, Rio de Janeiro – Reconhecida por sua paisagem cultural única, o Rio une natureza exuberante com intervenções humanas como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Jardim Botânico.
Conjunto Moderno da Pampulha, Minas Gerais – Criado nos anos 1940 em Belo Horizonte, esse conjunto arquitetônico moderno reúne obras de Oscar Niemeyer, com jardins de Burle Marx e arte de Portinari.
Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, Rio de Janeiro – Único vestígio material conhecido do desembarque de escravizados nas Américas, o cais revela parte dolorosa da história afro-brasileira.
Sítio Roberto Burle Marx, Rio de Janeiro – Localizado em Barra de Guaratiba, o sítio reúne mais de 3 mil espécies vegetais e obras de arte em jardins planejados pelo paisagista Burle Marx, símbolo do modernismo tropical.
Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí – Conhecido por abrigar a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos das Américas, com milhares de pinturas rupestres que datam de mais de 25 mil anos.
Parque Nacional do Iguaçu, Paraná – Lar das espetaculares Cataratas do Iguaçu, o parque protege um ecossistema de Mata Atlântica subtropical, sendo um dos maiores remanescentes florestais da região e um santuário da biodiversidade.
Reservas da Mata Atlântica do Sudeste, São Paulo e Paraná – Conjunto de parques e reservas que protegem remanescentes de Mata Atlântica, com espécies endêmicas, florestas úmidas, montanhas e rica biodiversidade.
Costa do Descobrimento/Reservas da Mata Atlântica, Bahia e Espírito Santo – Local de chegada dos portugueses ao Brasil, esta área costeira preserva importantes remanescentes da Mata Atlântica e formações geológicas únicas.
Complexo de Conservação da Amazônia Central, Amazonas – A maior área de floresta tropical protegida do mundo, reúne unidades de conservação com rica fauna e flora, além de rios e paisagens de rara beleza.
Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Abrange áreas do Pantanal Norte e Sul, o maior sistema de zonas úmidas do mundo, com grande variedade de espécies, como onças, jacarés e aves aquáticas.
Ilhas Atlânticas em Fernando de Noronha e Atol das Rocas, Pernambuco e Rio Grande do Norte – Estes arquipélagos são santuários de vida marinha, com ecossistemas únicos, águas cristalinas e recifes de coral, abrigando diversas espécies ameaçadas.
Reservas do Cerrado/Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas, Goiás – Protegem ecossistemas do cerrado, com paisagens de chapadas, cachoeiras, campos e rica vida silvestre, incluindo espécies ameaçadas como o lobo-guará.
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão – Famoso por suas dunas brancas intercaladas com lagoas de água cristalina formadas pelas chuvas, é um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil.
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Minas Gerais – Com seu vasto sistema de cavernas calcárias e sítios arqueológicos com artes rupestres, o parque oferece uma combinação de beleza geológica e história.
Paraty e Ilha Grande (Cultura e Biodiversidade), Rio de Janeiro – Une patrimônio cultural (centro histórico colonial de Paraty) e ambiental (florestas, montanhas e áreas marinhas de Ilha Grande), sendo um raro sítio misto da lista.