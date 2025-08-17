Flipar Lista de 'Patrimônios Mundiais' da Unesco tem 25 tesouros do Brasil; conheça um por um 17 de agosto é Dia do Patrimônio Histórico. E, quando se fala em riqueza histórica, cultural e natural, a lista dos Patrimônios da Humanidade, elaborada pela Unesco, é uma referência mundial. O Brasil soma 25 locais reconhecidos como 'Patrimônio da Humanidade' tamanha a sua importância. Confira todos! Por Flipar

Bernardo Issa/Unesco