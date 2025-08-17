Uketsu: escritor japonês misterioso vira best-seller de terror

Protegido por uma máscara de papel-machê e uma voz distorcida, ele afirma que apenas cerca de 30 pessoas conhecem sua identidade verdadeira.
Sua trajetória teve início no YouTube com vídeos repletos de imagens surreais que ganharam enorme repercussão.
Em 2020, Uketsu publicou um vídeo de 21 minutos baseado em uma planta de casa intrigante, que inspirou seu primeiro romance.
Em seguida, ele lançou “Casas Estranhas”, transformando o conteúdo do vídeo em um livro que se tornou best-seller.
A obra já vendeu cerca de 1,8 milhão de cópias pelo mundo, além de ter sido adaptada para mangá e cinema no Japão
A edição brasileira, publicada pela editora Intrínseca, já ultrapassou as 30 mil cópias vendidas.
No livro, o autor misterioso narra situações que transcorrem em casas macabras e se desenvolvem de forma assustadora.
Uketsu costuma justificar suas escolhas criativas dizendo que elas não vêm das fantasias de monstro, mas de fatos inexplicáveis do cotidiano.
Seu segundo livro de sucesso, “Imagens Estranhas” - lançado no Brasil pela Suma - é um suspense que mergulha o leitor em um quebra-cabeça macabro composto por desenhos aparentemente simples, mas carregados de pistas perturbadoras.
Este livro atingiu sucesso internacional ainda maior, com mais de 3 milhões de cópias vendidas, traduções em mais de 30 países e uma adaptação em mangá, ainda não lançada no Brasil.
A estreia em inglês, no início de 2025, reafirmou o apelo global do autor misterioso, com narrativas que envolvem o leitor em um enigma de horror psicológico estruturado em histórias interligadas.
Uketsu sustenta que o anonimato nÃ£o Ã© apenas uma tÃ¡tica, mas parte central do seu trabalho.
A máscara funciona como um conector simbólico com o leitor, reforçando a ideia de que o autor não deve interferir nas interpretações de sua obra.
Quando questionado se pretende revelar sua identidade, ele pondera que, ao mostrar o rosto, poderia desapontar leitores que jÃ¡ formaram uma imagem dele. Por isso, deixa subentendido que tem a intenÃ§Ã£o de manter-se oculto.
Uketsu é um fenômeno no Japão desde 2021. Com milhões de exemplares comercializados, figura constantemente no topo das listas de mais vendidos, ao lado ou mesmo à frente de grandes nomes da literatura contemporânea do país asiático.
Além da literatura, Uketsu desenvolveu formas paralelas de expressão artística, como a construção de cabines de purikura - tradicionais cabines de foto japonesa - com enredo de horror para entretenimento imersivo.
Suas influências literárias incluem Hideo Yokoyama, Gosho Aoyama, e figuras como Edogawa Ranpo, todas vinculadas a universos perturbadores e recheados de segredos.
Em entrevista ao inglês “The Guardian”, Uketsu revelou que vive na província de Kanagawa, trabalhou em supermercado antes da fama e morou no Reino Unido na infância.
Sua identidade estética - máscara branca e corpo todo coberto - remete ao teatro kabuki e em nada se relaciona à figura do Sem-Rosto de “A Viagem de Chihiro”, animação japonesa aclamada pela crítica e que venceu o Oscar de Animação de 2003.