Entre o terror e a ternura: o mundo de Taissa Farmiga em seus 31 anos

A atriz ganhou projeção internacional ao interpretar a Irmã Irene em 'A Freira' (2018), spin-off do universo Invocação do Mal. Sua atuação intensa e expressiva consolidou seu lugar como uma das novas “rainhas do grito” do cinema de terror.

Nascida em Nova Jersey, Taissa é a caçula de sete irmãos. Ela também é irmã da renomada atriz Vera Farmiga, com quem compartilha o talento e a paixão pela atuação.

Taissa Farmiga iniciou sua carreira no cinema em Higher Ground (2011), filme dirigido por sua irmã Vera, que também marcou sua estreia como diretora.

Sua primeira grande oportunidade foi em 'American Horror Story: Murder House' (2011), Taissa se destacou como Violet Harmon, uma adolescente introspectiva e sombria, conquistando fãs com sua atuação intensa e cheia de nuances

Com atuações marcantes em filmes de terror, Taissa Farmiga passou a destacar pela intensidade e vulnerabilidade que imprime em personagens envoltos em mistério e tensão.

Taissa Farmiga, aliás, transita com naturalidade entre gêneros como terror, drama, comédia e suspense. Sua versatilidade permite que ela explore diferentes nuances em cada papel, consolidando-se como uma atriz completa e surpreendente.

Seu estilo de atuação é marcado por sutileza, autenticidade e uma profunda carga emocional. Ela transmite complexidade com gestos contidos e olhares intensos, criando personagens que ressoam com o público de forma silenciosa, mas poderosa.

Em The Bling Ring (2013), Taissa atuou sob direção da renomada cineasta Sofia Coppola. Ela interpretou Sam Moore, uma jovem envolvida em roubos a casas de celebridades em Los Angeles. Essa colaboração com Coppola reforçou ainda mais seu talento no cinema independente.

Taissa dublou a heroína Ravena em animações da DC entre 2016 e 2020. Sua interpretação trouxe profundidade à personagem, consolidando sua presença também no mundo da dublagem.

Em 2016, Taissa estreou no teatro com Buried Child, de Sam Shepard, vencedora do Pulitzer. Ela contracenou com Ed Harris, dando vida à pesonagem Shelly, a namorada do neto que visita uma família de segredos sombrios. A montagem off-Broadway recebeu elogios pela intensidade dramática e pela atuação de Taissa, que mostrou versatilidade além das telas.

Na série policial Wicked City (2015), interpretou a jornalista Karen McClaren. A trama acompanhou a caçada a um casal de serial killers que aterroriza a Sunset Strip. Karen, uma jovem repórter determinada, se envolve na investigação. Apesar de ter sido cancelada após três episódios, a série teve seus oito capítulos disponibilizados posteriormente no Hulu.

Em 6 Years (2015), Taissa viveu um relacionamento intenso e realista. O drama retratou os altos e baixos de um amor juvenil à medida que o casal enfrenta inseguranças e conflitos emocionais. Lançado pela Netflix, o longa conquistou elogios pela autenticidade e pela atuação visceral de Taissa.

Fora das telas, ela também é apaixonada por atividades ao ar livre, como caminhadas e passeios na natureza, que ajudam a equilibrar sua rotina intensa como atriz. Essa combinação de disciplina e leveza reflete sua personalidade versátil e determinada.

Taissa Farmiga entende ucraniano — idioma de seus pais — e é proficiente em língua de sinais americana, após estudar por quatro anos. Essa habilidade reflete suas raízes familiares e seu interesse por formas diversas de comunicação.1

As irmãs Taissa e Vera Farmiga têm uma diferença de idade de 21 anos, mas mantêm uma relação próxima e afetuosa. Elas atuaram juntas pela primeira vez em Higher Ground (2011), dirigido por Vera, que costuma se referir à irmã como “minha filha substituta” e foi quem a incentivou a seguir carreira artística.

Taissa foi a protagonista da comédia slasher The Final Girls (2015). Ao lado de Malin Åkerman, que interpretou sua mãe no filme, Taissa entregou uma atuação sensível e divertida, equilibrando humor e drama. O filme foi bem recebido pela crítica e se tornou cult entre fãs de terror e comédia.

Desde 2021, Taissa vive Gladys Russell na sÃ©rie histÃ³rica 'The Gilded Age'. Ao longo das temporadas, sua personagem passa de jovem inocente a uma mulher determinada, enfrentando pressÃµes familiares, um casamento arranjado e a maternidade. A atuaÃ§Ã£o de Taissa foi elogiada por sua profundidade emocional e evoluÃ§Ã£o dramÃ¡tica.

Taissa atuou ao lado de Ethan Hawke e John Travolta no faroeste moderno 'In a Valley of Violence' (2016). Ela contracenou com Ethan Hawke e John Travolta como Mary-Anne, dona de estalagem em uma cidade decadente. O filme mistura vingança, humor e ação no estilo spaghetti western.

Taissa Farmiga apoia iniciativas ligadas à saúde mental e à pesquisa contra o câncer, usando sua visibilidade para promover conscientização e empatia.

Na vida pessoal, a atriz se casou com o diretor Hadley Klein em 2020, após quatro anos de namoro. O casal, aliás, oficializou a união em uma cerimônia íntima durante a pandemia.

Discreta e elegante, a atriz mantém uma presença marcante nas redes sociais, compartilhando momentos pessoais e profissionais com autenticidade.

Com 31 anos, Taissa Farmiga Ã© uma atriz completa, reconhecida por sua versatilidade e presenÃ§a marcante no cinema, TV e teatro. Sua carreira sÃ³lida e admirÃ¡vel reflete talento, dedicaÃ§Ã£o e autenticidade.

