Rico em cálcio e versátil, gergelim regula colesterol e previne doenças cardiovasculares

O gergelim, também conhecido como sésamo, é uma das plantas oleaginosas mais antigas cultivadas pela humanidade. Afinal, acredita-se que ele seja originário da África e Ásia tropical, pois são locais onde ainda existem diversas espécies do gênero Sesamum.
Dessa forma, evidências arqueológicas sugerem que ele foi cultivado na Civilização do Vale do Indo (Índia e Paquistão) há 4.300 anos antes de Cristo. Por lá, formou-se uma cultura importante para a produção de óleo e a expansão desta semente.
A partir da presença na Etiópia, de acordo com pesquisas, o gergelim se espalhou para o Sudão, Egito e Índia, onde se desenvolveram diversas variedades. Ele se adaptou a diferentes condições climáticas e ambientais em cada região.
Em seguida, o gergelim se expandiu para a China e o Japão, seguindo para os países Mediterrâneos, o Norte da África e para a região da Mesopotâmia.
Os portugueses introduziram o gergelim no Brasil no século XVI, possivelmente através de suas colônias indianas. Apesar de ter chegado cedo ao país, a produção deste alimento experimentou um crescimento significativo nas últimas décadas em solo nacional.
Isso porque esse setor tem se tornado atrativo para os produtores, visando o mercado internacional. O custo de produção desta planta é baixo, sendo resistente à seca e aparece como um possível substituto do milho em momentos climáticos adversos.
O pão de gergelim, popular nos hambúrgueres como o Big Mac, é a forma mais popular de consumo da oleaginosa. Apesar da panificação ser o principal destino, existem outras formas de uso deste produto, que é um dos mais ricos em cálcio, pelo mundo.
Uma delas é na forma de tempero, visto que seu óleo pode ser um ótimo substituto do de soja. Ele também pode ser consumido em sua forma natural, como sementes, ou em pastas, como o tahine.
Além disso, também pode ser adicionado a diversos pratos, como pães, bolos, saladas, iogurtes, entre outros. As sementes adicionam crocância e sabor a saladas e podem ser usadas em cereais, vitaminas e sucos.
Tahine é feito de sementes de gergelim descascadas, cruas ou pouco tostadas e moídas. Apresenta uma cor clara com um leve residual amargo, e o sabor que lembra as nozes.
O Ã³leo de gergelim oferece diversos benefÃcios para a saÃºde e beleza, podendo ser utilizado tanto na culinÃ¡ria quanto em tratamentos estÃ©ticos. Ele pode ser usado para temperar saladas, finalizar pratos, refogar alimentos e marinar carnes e peixes.
O gergelim preto tem a casca, um sabor mais forte e amargo e apresenta maior teor de antioxidantes, cálcio e fibras insolúveis; O branco, por sua vez, é sem casca, com sabor mais suave e com mais lipídios, carboidratos e fibras solúveis.
O cálcio presente no gergelim é importante para a formação e saúde dos ossos e dentes, ajuda a regular a pressão arterial e as funções cerebrais.
Com isso, as sementes de gergelim contém fibras solúveis e compostos como a sesamina e os fitoestrogênios. Eles ajudam a reduzir o colesterol 'ruim', LDL, e triglicerídeos no sangue, assim como promovem um aumento do colesterol HDL.
Por ser rico em ácidos graxos poli-insaturados, sesamina e vitamina E, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, este alimento promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso ajuda a controlar a pressão arterial.
Nele, também há lignanos, um tipo de fibra solúvel que facilita o trânsito intestinal e melhora, assim, a saúde deste órgão do corpo humano e combate a prisão de ventre.
A sesamina também tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que podem reduzir a dor e melhorar a mobilidade das articulações em pessoas que possuem artrite.
O gergelim possui propriedades antioxidantes que protegem os tecidos contra os danos oxidativos que acontecem após uma lesão.
As sementes de gergelim ajudam a controlar a diabetes, jÃ¡ que contÃ©m boas quantidades de fibras e proteÃnas que aumentam o tempo de digestÃ£o dos alimentos e controlam os nÃveis glicÃªmicos do sangue.
O consumo de gergelim melhora o estado de saÃºde de mulheres na menopausa, jÃ¡ que ajuda a reduzir os nÃveis de colesterol, previne o desenvolvimento da osteoporose e promove o aumento da produÃ§Ã£o de estrogÃªnios.
Os lignanos presentes no gergelim são compostos biologicamente ativos com efeitos neuroprotetores. Eles previnem alterações cognitivas que podem acontecer devido ao envelhecimento e evitam o desenvolvimento de doenças como Parkinson, Alzheimer e demência senil.
As sementes de gergelim são uma fonte de fitoquímicos, que incluem derivados de lignanas, isômeros de tocoferol, fitoesteróis e fitatos, que têm sido associados a vários benefícios à saúde.
Por fim, os fitoquímicos ajudam a saúde cardiovascular e a prevenção de câncer, doenças neurodegenerativas e disfunção cerebral.
O gergelim é geralmente seguro para a maioria das pessoas. No entanto, pessoas com colite ou obstruções intestinais devem evitar o consumo devido à sua alta quantidade de fibras, que pode aumentar a inflamação e os movimentos intestinais.