Graciosas, mas letais: descubra algumas plantas carnívoras

Não se engane. Existem plantas que, embora tenham aparência graciosa, se alimentam de animais. Isso mesmo. São as plantas carnívoras.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Para quem quer se livrar de insetos dentro de casa, elas podem ser uma opção para o cultivo.

Imagem de Jürgen por Pixabay

As plantas carnívoras têm como habitat natural locais que apresentam solos pobres e encharcados, como é o caso dos brejos. Costumam ser plantas pequenas, com poucos centímetros de altura, não ultrapassando 15 cm.

Imagem de Sean Gentle por Pixabay

Imagem de Hans por Pixabay

De acordo com o tipo de armadilha utilizada para capturar a presa, as plantas carnívoras podem ser de três tipos: jaula, sucção ou folhas colantes.

Imagem de NoName_13 por Pixabay

O Brasil é considerado o segundo país com mais variedade de espécies de plantas carnívoras, ficando atrás somente da Austrália.

Imagem de naokivin1978 por Pixabay

Existem fósseis de plantas carnívoras que viveram há cerca de 65 milhões de anos, acreditando-se que essas espécies surgiram na época dos dinossauros.

Imagem de Kati Köhler por Pixabay

Em todo o mundo, somente a Antártida não apresenta espécies de plantas carnívoras.

Siggy Nowak por Pixabay

Veja agora as principais plantas carnívoras do mundo.

Imagem de Brian Diehm por Pixabay

DIONEIA - Apelidada de Vênus papa-mosca, é nativa dos pântanos dos Estados Unidos.

Noah Elhardt - Wikimédia Commons

Tem cerca de 10 cm de altura e as folhas são em formato de armadilha que se fecha quando a presa pousa na planta. Tem espinhos e cria uma espécie de jaula para o consumo do inseto que não consegue escapar.

Imagem de Jemma Liggett por Pixabay

DROSERA - Muito comum na América do Sul, é largamente encontrada no bioma da Mata Atlântica.

Imagem de Robert Balog por Pixabay

Tem várias folhas de 3,5 cm de comprimento com sementes que liberam uma substância pegajosa. O inseto gruda e a folha solta substâncias gástricas para a digestão.

NoahElhardt - Wikimédia Commons

NEPENTHES - Nativa do Bornéo, perto da Malásia, se desenvolve em locais quentes e úmidos.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Ela é do tipo sucção, pois tem formato semelhante a uma jarra para acumular néctar que atrai a presa. Após a captura, ela solta enzimas para a digestão.

Domínio Público - Wikimédia Commons

SARRACENIA - Natural do norte do Estados Unidos e do Canadá, também se distribui na parte norte da América do Sul . Existem vários tipos de Srarracenia, com folhas de 10 a 30 cm de comprimento.

Helge Vindenes - Flickr

Em forma de jarra, exala um odor que, para as pessoas, pode ser desagradável. Surgem no início da primavera.

Julie Tew - Flickr

UTRICULARIA - É uma espécie aquática ou semi-aquática nativa da Ásia e da Europa. Hiberna durante o inverno para resistir ao frio.

Wayne Washam - Flickr

Essa planta atinge bastante profundidade. Desenvolveu um sistema de armadilhas com válvulas conseguindo pegar e digerir de uma só vez uma grande quantidade de pequenos seres aquáticos (larvas e microcrustáceos).

Theo Groen - Flickr

DROSOPHYLLUM LUSITANICUM - Encontrada em Portugal, sudoeste da Espanha e norte de Marrocos. Gosta de climas mais secos.

Carsten Niehaus - Wikimédia Commons

Tem caules grossos, curtos e as folhas se desenrolam por meio de uma roseta central, cobertas por glândulas com substância pegajosa que permite capturar e digerir as presas (insetos).

Javier martin - Wikimédia Commons

DARLINGTONIA CALIFORNICA - É conhecida como 'planta-cobra' por causa do formato.

Mike Wang - Flickr

Captura os insetos por meio do buraco no qual os mesmos entram e seguidamente são envolvidos por uma secreção viscosa e imobilizadora.

NoahElhardt - Wikimédia Commons

Se você quer ter uma planta carnívora para evitar insetos em casa, veja como cuidar.

Bing Gallery - Flickr

Recrie da maneira mais fiel possível o habitat natural da planta carnívora;

Imagem de Piotr Zakrzewski por Pixabay

Faça uma combinação de musgo, areia e pó de xaxim para plantá-la.

Imagem de MarcosJH por Pixabay

Deixe a planta perto da janela para que pegue sol e atraia os insetos.

Imagem de tngmarketing35 por Pixabay

