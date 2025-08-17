Sean Penn, aos 65 anos, desfila arte, rebeldia e consciência entre o cinema e o mundo real

Fora das telas, é conhecido por seu ativismo político e humanitário, sempre guiado por uma personalidade intensa, engajada e muitas vezes controversa.
Em novembro de 2024, aliás, Sean Penn exaltou o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ao externar suas críticas ao Oscar. Posteriormente, o longa dirigido por Walter Salles, que teve Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional.
'Eu não fico muito empolgado com o Oscar, exceto quando filmes como 'Projeto Flórida', 'Ainda Estou Aqui', ou 'Emilia Pérez' estão entre os prováveis indicados do ano', declarou o ator à revista Variety.
Selton Mello, um dos astros do filme, compartilhou em suas redes foto ao lado de Sean Penn. “Meu ídolo de toda a vida ficou profundamente tocado com meu trabalho. Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano”, escreveu na legenda.
Na entrevista, Sean Penn fez severas críticas ao Oscar. O artista natural da Califórnia considera que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organizadora da cerimônia, ignora “diferentes expressões culturais”. 'A Academia exerce uma covardia extraordinária quando o assunto é se enquadrar nas expressões do mundo como um todo', afirmou.
O ator ainda celebrou o filme “O Aprendiz”, cinebiografia de Donald Trump que foi recebida com ressalvas em Hollywood, segundo Sebastian Stan (foto), ator que interpreta na trama o presidente eleito dos Estados Unidos. 'É de cair o queixo como essa indústria tem medo de um ótimo filme como aquele. Um filme com ótima atuação. É incrível como eles agem com tanto medo quanto os patéticos congressistas republicanos', disse Sean Penn.
Sean Justin Penn nasceu em Santa Mônica, Califórnia, em 17 de agosto de 1960. Ele é ator, produtor, diretor de cinema e roteirista.
Filho do diretor Leo Penn e da atriz Eileen Ryan, ele cresceu em um ambiente artÃstico. Seu irmÃ£o, Michael Penn, era mÃºsico.
Sean Penn iniciou sua carreira como ator na televisão, aparecendo em séries como 'Os Prisioneiros' (1974–1983) e 'Barnaby Jones, O Detetive' (1973–1980).
Depois de pequenos papéis em filmes para a TV, Sean Penn só surgiu nos cinemas em 1981, com o drama militar 'Toque de Recolher'.
Em 1982, Sean Penn protagonizou seu primeiro filme, a comédia 'Picardias Estudantis'. A trama aborda as aventuras de um grupo de estudantes do ensino médio do sul da Califórnia.
Depois disso, Penn foi protagonista em vários filmes nos anos 1980, como 'Juventude em Fúria' (1983), 'Adeus à Inocência' (1984) e o drama policial 'Caminhos Violentos' (1986).
Em 1989, Sean Penn estrelou 'Pecados de Guerra', do renomado diretor Brian De Palma. Na trama, que se passa no Vietnã, um soldado se volta contra seu próprio batalhão por não concordar com o rapto de uma mulher da aldeia.
Em 1996, o ator recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo atuação em 'Os Últimos Passos de um Homem' (1995), dirigido por Tim Robbins.
Ele ainda voltaria a ser indicado em outras duas oportunidades, por 'Poucas e Boas' (1999) e 'Uma Lição de Amor' (2001).
Antes de vencer seu primeiro Oscar, em 2004, Sean Penn ainda participaria de vários filmes importantes nesse meio tempo, como o suspense 'Vidas em Jogo' (1997) e o drama de guerra 'Além da Linha Vermelha' (1998).
Em 2001, Sean Penn participou de dois episódios da série 'Friends' (1994-2004), na qual interpretou Eric, noivo de Ursula Buffay (Lisa Kudrow).
Em 2003, Penn protagonizou o longa 'Sobre Meninos e Lobos', dirigido pelo Clint Eastwood, e faturou sua primeira estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.
O segundo Oscar de Melhor Ator de Penn veio em 'Milk: A Voz da Igualdade', do diretor Gus Van Sant. O filme conta a história de Harvey Milk, um ativista gay americano que lutou pelos direitos dos homossexuais e se tornou a primeira autoridade eleita assumidamente gay da Califórnia.
Outros exemplos de filmes marcantes na carreira de Sean Penn são '21 Gramas' (2003), 'Árvore da Vida' (2011) e 'A Vida Secreta de Walter Mitty' (2013).
Além de sua atuação, Penn também se aventurou na direção, estando à frente de filmes como 'A Promessa' (2001) e 'Na Natureza Selvagem' (2007).
Fora do cinema, Penn é conhecido por seu ativismo político e humanitário. Ele é um crítico contundente da política externa dos Estados Unidos e foi um forte opositor da Guerra do Iraque.
Ele também é conhecido por seu trabalho humanitário no Haiti, onde fundou a J/P Haitian Relief Organization após o terremoto devastador de 2010.
Na vida pessoal, Sean Penn foi casado com a cantora Madonna. O relacionamento entre o ator e a Rainha do Pop foi conturbado, com rumores de maus tratos e agressões por parte de Penn.
Depois de se separar de Madonna, Sean Penn foi casado com a atriz Robin Wright, entre 1996 e 2010. Eles tiveram dois filhos juntos.