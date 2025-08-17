Elba Ramalho festeja seus 74 anos entre festivais de inverno. Viva a 'Madonna do Agreste'!

Na sexta-feira (15/08), no Distrito Federal, a 'Madonna do Agreste' foi uma das atrações do 'Na Praia Festival'. Ao se apresentar na mesma noite de Zé Ramalho e Alceu Valença, os amigos de longa data fizeram um passeio por clássicos da música nordestina.
Elba, que conquistou o Brasil com sua energia contagiante, talento multifacetado e profundo amor pelas raízes nordestinas, já havia feito show gratuito na abertura do Festival de Inverno 2025 de Campina Grande, na Paraíba, na quinta-feira (14/08).
Símbolo cultural de Campina Grande, o Festival de Inverno, aliás, acompanha a história da cidade. Inclusive, é mais antigo que o próprio Maior São João do Mundo.
Artista fortemente vinculada ao São João de Caruaru, que leva, portanto, a fama de “melhor e maior São João do Mundo”, Elba quase não participa da edição deste ano da festa popular. Por isso, ao subir ao palco da atração em junho, a cantora fez um desabafo.
“Valeu, galera. Um recado ligeiro para os desmemoriados políticos deste país. Aqueles que atravancam o meu caminho, esses passarão, eu passarinho”, afirmou Elba no microfone ao fim da apresentação, citando versos de “Poeminho do Contra”, de Mario Quintana.
“Quase não venho, quero dizer de passagem. Mas de última hora resolveram me contratar e estou muito honrada”, disse Elba, ao falar da contratação da relação com a prefeitura da cidade do agreste pernambucano.
Na mesma semana, Elba Ramalho tornou-se assunto nas redes sociais por um motivo peculiar. Um perfil especializado em notícias antigas sobre celebridades resgatou uma capa de julho de 1989 da extinta revista “Semanário” com flagra da cantora aos beijos com o também cantor Junno Andrade.
Na época desses cliques, Elba já não estava mais casada com o ator Maurício Mattar e Junno dava seus primeiros passos como cantor. A revista, porém, dizia na manchete: 'Maurício Mattar dançou? Olhaí o novo gatinho da Elba! Ele se chama Junno, tem 25 anos, é cantor e abriu o jogo sobre o namoro.'
A informação de que Elba teve um romance com Junno surpreendeu diversos fãs, que comentaram na postagem responsável por divulgar essas imagens. “Por essa eu não esperava', comentou uma seguidora.
Elba Maria Nunes Ramalho nasceu em Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, dia 17 de agosto de 1951. Ela participou pela primeira vez de uma apresentação no palco no Coral da Fundação Artística e Cultural Manuel Bandeira, do qual fazia parte, com 'Evocação do Recife'.
Ela também teve uma experiência musical inicial em 1968 ao tocar bateria no conjunto feminino 'As Brasas'. Em seguida, Elba continuou a cantar e a participar de festivais pelo Nordeste brasileiro.
Sem recursos financeiros, ela se mudou para o Rio de Janeiro e passou a frequentar o Baixo Leblon, onde conheceu artistas como Alceu Valença e Carlos Vereza. Em 1977, atuou no filme “Morte e Vida Severina”, inspirado no poema de mesmo nome de João Cabral de Melo Neto.
Em 1979, Elba lançou seu primeiro álbum, 'Ave de Prata', e desde então consolidou-se como uma das principais cantoras brasileiras em atividade. Ela é prima do também cantor Zé Ramalho.
A partir da década de 1980, as apresentações de Elba também obtiveram relevante sucesso em teatros internacionais, como o Olympia de Paris, o Blue Note de Nova Iorque, o Brixton Academy, de Londres, e o Festival de Montreux, na Suíça.
Em 1980, ela gravou o seu segundo LP, 'Capim do vale', que inclui canções de compositores nordestinos antigos e contemporâneos, apresentando um repertório regional, com destaque para a faixa-título.
No ano seguinte, ela lançou o disco “Elba”, o último pela gravadora CBS, com arranjos de Miguel Cidras e José Américo Bastos. O xote 'Bate coração' a colocou definitivamente em evidência e tornou-se um dos maiores sucessos de sua carreira.
Em seguida, ela se transferiu para a extinta gravadora Ariola/Barclay (atual Universal Music) e disputou as paradas de sucesso com Gal Costa, Simone, Rita Lee, Beth Carvalho, Baby Consuelo, Amelinha e Clara Nunes.
O trabalho que marcou a sua estreia na Ariola foi 'Alegria', produzido por Aramis Barros com direção artística de Mazzola. O álbum vendeu mais de 300 mil cópias, rendendo a Elba Ramalho o seu primeiro disco de ouro.
Os maiores êxitos do seu repertório foram 'Banho de cheiro', o xaxado 'Toque de fole', a toada 'Canção da despedida' e o xote 'Ai que saudade d'ocê'.
Em 1983, Elba lançou o disco 'Coração Brasileiro', que fez imenso sucesso, popularizando ainda mais o nome da cantora nacionalmente. Entre as principais canções esteve um dos maiores sucessos de sua carreira, 'Banho de Cheiro', de Carlos Fernando.
O maior sucesso da carreira de Elba é a toada romântica 'De volta pro aconchego' (Dominguinhos e Nando Cordel). A música, presente no LP 'Fogo na Mistura', foi popularizada na trilha da novela global 'Roque Santeiro', de Dias Gomes.
Em 1990, Elba Ramalho participou do filme “Lambada”, de Giandomenico Curi, fez shows em Portugal e nos Estados Unidos e foi premiada no Prêmio Sharp. No ano seguinte, ela cantou no Rock in Rio e no 1º Festival de Música Latino-Americana de Caracas, na Venezuela.
Ainda na década de 1990, a cantora se reencontrou com os parceiros Geraldo Azevedo e Zé Ramalho para gravar o CD e DVD “O grande encontro III – Ao vivo”, no Rio de Janeiro, e contou com as participações especiais de Lenine, Belchior e Moraes Moreira.
Ao longo de todos esses anos, Elba continuou ativa e se tornou também produtora de alguns de seus álbuns. A artista sempre exalta sua cultura, as parcerias com Alceu Valença e Geraldo Azevedo e o eterno Luiz Gonzaga.
Elba Ramalho possui dois Grammy Latino pelos álbuns “Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa?”, lançado em 2008, e “Balaio de Amor”, de 2009, na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras: Regional e Tropical. Em 48 anos de carreira, ela já vendeu mais de 10 milhões de discos.
Os filhos de Elba Ramalho tem quatro filhos: Luã (fruto do relacionamento com o ator Maurício Mattar), Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. As três meninas são filhas adotivas da cantora. Ela também é avó de Esmeralda Mezkta Ramalho Mattar, filha de Luã nascida em 16 de abril de 2020.