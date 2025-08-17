Flipar Elba Ramalho festeja seus 74 anos entre festivais de inverno. Viva a 'Madonna do Agreste'! Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Elba Ramalho não quer saber de descanso. Nem mesmo nas datas que cercam o seu aniversário. A cantora, que completou 74 anos neste 17/08/2025, desfila seu talento pelos festivais de inverno Brasil afora. Por Flipar

Divulgação