Divirta-se com curiosas formações rochosas que lembram pessoas, animais ou objetos

Pedra do Cão Sentado, Rio de Janeiro: Localizada em Nova Friburgo, região serrana do estado do RJ, essa formação tem impressionantes 111 metros de altura, sendo o ponto mais alto da região. É ou não é um cachorro sentado?
Garrafa Coca-Cola, Paraná: Uma das formações rochosas mais inusitadas do Parque Estadual de Vila Velha, esculpida ao longo de milhares de anos e localizada em Ponta Grossa, recebeu esse nome pela semelhança com uma garrafa de Coca-Cola.
Pedra da Bota, Paraná: A 'Garrafa de Coca-Cola' não é a única formação geológica curiosa no Parque Estadual de Vila Velha. Essa com formato de bota é outra que atrai a atenção de curiosos.
Pico do Itabira, Espírito Santo: Localizado na região da Cachoeiro de Itapemirim, esse pico é conhecido como o principal destino de escalada do estado do Espírito Santo. Há quem diga que ele tem a forma de um dedo apontando para o céu, ou talvez uma agulha cravada no chão...
Dedo de Deus, Rio de Janeiro: Esse pico é famoso por se parecer com uma mão apontando o dedo indicador para o céu. Fica localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis e é considerado um dos berços da escalada no Brasil.
Pedra da Galinha Choca, Ceará: Uma das formações rochosas mais curiosas desta lista, essa pedra lembra uma galinha tentando botar um ovo. Fica localizada em Quixadá, que significa em tupi-guarani “Pedra de Ponta Curvada”.
Pedra Furada Piauí: Ao contrário das outras formações rochosas estranhas, esta pedra não tem a forma de um objeto ou animal, mas é interessante por ter um buraco no meio da parede de rocha. Ela fica no Parque Nacional da Serra da Capivara.
Castelos do Açu, Rio de Janeiro: Localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, essa formação rochosa requer um pouco mais de imaginação do que as outras. Dizem que se parece uma baleia, com a cabeça à esquerda da foto e a cauda à direita.
Rosto na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro: Esta formação rochosa, localizada no Parque Nacional da Tijuca, é uma das mais intrigantes do Brasil, e existem várias teorias sobre como ela se formou. Uma das mais conhecidas sugere que ela não foi esculpida pelo tempo, mas sim pelos seres humanos, há milhares de anos.
Vale da Lua, Goiás: Localizada na Chapada dos Veadeiros, essa é uma rocha esculpida pelas águas claras do Rio São Miguel, criando uma paisagem que se assemelha à lua, com muitas crateras no solo. Veja agora outras formações intrigantes pelo mundo!
Zhangjiajie, China: Essas formações são mundialmente famosas por sua beleza e singularidade. Localizado na província de Hunan, o Parque Nacional de Zhangjiajie é conhecido por suas colunas de pedra de quartzito que se erguem verticalmente da terra, criando um cenário de tirar o fôlego.
Monte Mouaroa, Polinésia Francesa: Essa é uma formação rochosa icônica localizada na ilha de Ra'i?tea. A montanha é um antigo vulcão extinto que se eleva majestosamente sobre a paisagem da ilha, alcançando uma altitude de cerca de 891 metros.
Parque Geológico Zhangye Danxia, China: Também conhecidas como 'Montanhas Arco-Íris', essas ??são uma série de formações rochosas coloridas na província de Gansu, compostas por arenito e outros minerais que foram depositados ao longo de milhões de anos.
Torre do Diabo, EUA: Essa é uma maravilha geológica localizada no nordeste de Wyoming. A formação se destaca dramaticamente das planícies ao redor, elevando-se 386 metros acima do Rio Belle Fourche.
Chaminés de Fada, Turquia: Encontradas na região da Capadócia, essas formações geológicas são altas e finas e contam com uma pedra grande no topo. Eles se formam quando a rocha macia é erodida pelo vento e pela água, deixando para trás uma coluna de rocha mais dura.
Monte Kinabalu, Malásia: Também conhecido como Gunung Kinabalu, essa é a montanha mais alta da Malásia e de Bornéu, com uma altitude de 4.095 metros. Além disso, é um local sagrado para os povos indígenas da área, sendo frequentemente referida como a 'morada dos espíritos'.
Cordilheira Bungle Bungle, Austrália: Localizada no Parque Nacional Purnululu, na região de Kimberley, na Austrália Ocidental, essa cordilheira é composta por domos de arenito laranja e preto que se erguem do solo do deserto.
Cerro Torre, Patagônia: Localizada na fronteira entre o Chile e a Argentina, essa é considerada uma das montanhas mais difíceis de escalar do mundo, devido à sua forma íngreme e ao clima severo. É formada por atividade glacial milhões de anos atrás e tem 3.128 metros de altura.
Monte Otemanu, Polinésia Francesa: Localizada na ilha de Bora Bora, essa montanha é um vulcão extinto com 727 metros de altura. A caminhada até o cume é árdua, mas a recompensa é uma vista deslumbrante da ilha e do oceano ao redor.
Colinas de Chocolate, Filipinas: Localizada na ilha de Bohol, essas formações consistem em mais de 1.200 colinas cónicas simétricas que variam em altura de 30 a 50 metros. Elas são cobertas por capim verde que fica marrom durante a estação seca, dando uma aparência de montes de chocolate.
Vinicunca, Peru: Localizada na cordilheira dos Andes, o lugar é um destino turístico popular, conhecido por suas cores vibrantes. As cores são causadas por diferentes minerais presentes nas rochas, como óxido de ferro, enxofre, cobre e manganês.
Landmannalaugar, Islândia: É uma área vulcânica de alta altitude localizada na Reserva Natural Fjallabak, a norte da vasta caldeira Laugahraun. Além dos vales verdejantes, o lugar é conhecido pela sua paisagem montanhosa multicolorida com picos de riolito e obsidiana.
The Wave, EUA: É uma formação rochosa de arenito ondulada, localizada no Monumento Nacional Vermilion Cliffs, no norte do Arizona. É tão preservado que apenas 20 pessoas por dia são autorizadas a caminhar na área e as licenças devem ser obtidas através de um sistema de loteria online.