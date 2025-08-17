O artesanato típico de diferentes partes do Brasil

Artesanato em palha de bananeira - Comum em cidades da Bahia, como Ilhéus e Cachoeira, esse trabalho também ganhou força em Planaltina (DF). O trabalho com palha de bananeira é uma arte antiga e produz uma variedade de peças, incluindo bolsas, chapéus e redes. A palha é extraída e trabalhada manualmente, gerando peças resistentes e de estética rústica.