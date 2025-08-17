Aroma e sabor da baunilha são 'trunfos' nas confeitarias; veja

A principal espécie cultivada é a Vanilla planifolia. Elas são as únicas orquídeas cultivadas com o objetivo de aromatizar alimentos e todas as outras possuem interesse apenas ornamental.
Além disso, ela pode ser utilizada como aromatizante de chocolates, sorvetes, doces e algumas bebidas, assim como em cremes, sabonetes e perfumes.
Assim, as espécies de baunilha são nativas das florestas do México e América Central e espalharam-se pelo mundo quando o último líder asteca presenteou os espanhóis com as sementes secas de Vanilla planifolia.
Desde então, a essência começou a ser extraída e tornou-se conhecida mundialmente. Estima-se que o consumo anual de baunilha no mundo chegue a 5,5 milhões de toneladas.
Ela, então, vive bem em clima tropical quente e úmido. Afinal, um período de seca de trinta dias é essencial para o aparecimento de flores, enquanto o período médio para que ocorra a primeira floração é de dois anos.
A planta necessita de sombra, não podendo, portanto, ser cultivada em áreas abertas. Atualmente, o maior produtor de baunilha é Madagascar, seguido de Indonésia, China e México.
Essa essência é extraída dos frutos, que são cápsulas alongadas, também chamadas de vagens ou favas, que apresentam cerca de 20 cm de comprimento e 3 cm de espessura.
Com o foco em obter a essência, os frutos sofrem um processo de cura delicado, que pode durar até dois meses, algo que acaba elevando o preço do produto no mercado.
Nas muitas áreas em que a baunilha é cultivada não são encontrados polinizadores naturais, a fecundação deve ser feita manualmente através de um palito de bambu ou fósforo.
A essência de baunilha é comercializada sob duas formas diferentes. O verdadeiro extrato de vagens é uma mistura extremamente complexa de várias centenas de compostos distintos
A essência sintética, consistindo basicamente numa solução de vanilina sintética em etanol, é derivada do fenol e é de alta pureza.
A baunilha tem vários benefícios para a pele, como hidratação, prevenção de acne, e proteção contra danos causados por poluição. Assim, possui propriedades antioxidantes e pode prevenir o envelhecimento prematuro da pele e limpeza profunda.
Além do uso culinário, a baunilha possui um significativo potencial terapêutico, o que vem chamando a atenção da indústria farmacêutica: efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores.
A baunilha é muito popular na região norte do Brasil, além de comercializada na maior feira da América Latina. Ela está presente na banca de cheiro das erveiras do Mercado do Ver-o-Peso, na cidade de Belém do Pará.
A baunilha é o principal ingrediente do Banho de Cheiro encantado, usado na comemoração da festa junina e do réveillon no estado do Pará.
A divulgação da baunilha pode ser feita em diversos contextos, como na gastronomia, na indústria farmacêutica, na produção, na preservação de espécies e no marketing.
Dessa forma, a baunilha é uma especiaria utilizada em diversos pratos, doces e salgados, para dar sabor e aroma.
A baunilha é frequentemente usada para dar sabor a sorvetes, especialmente na América do Norte, Ásia e Europa. O sorvete de baunilha, como outros sabores, foi originalmente criado resfriando uma mistura feita de creme, açúcar e baunilha.
Além do sorvete, a baunilha pode aparecer em bolos, tortas e cupcakes, pudins, biscoitos e bolachas, mousses e cremes, milkshakes, pão de ló, brioches e croissants e trufas e chocolates.
Nesse sentido, a baunilha também é usada em bebidas, como cafés especiais e licores, para adicionar um toque de sabor.