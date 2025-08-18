Flipar

Caçador tenta abater búfalo, mas é surpreendido por ataque do animal e morre

Um norte-americano famoso por caçar animais de grande porte morreu após ser atingido por um búfalo na província de Limpopo, África do Sul.

Asher Watkins tinha 52 anos, era morador do Texas e dono do Watkins Ranch Group, uma empresa especializada na venda de propriedades rurais de alto padrão.

O incidente ocorreu no dia 3 de agosto. Na ocasião, Watkins estava acompanhado por um caçador profissional e um rastreador.

O grupo perseguia um búfalo de aproximadamente 1,3 tonelada em uma área de mata fechada.

De forma inesperada, o animal saiu do seu esconderijo e avançou a cerca de 56 km/h, atingindo Watkins de maneira fatal.

Segundo o jornal britânico 'The Sun', não foi informado se o búfalo foi abatido.

A expedição foi organizada pela empresa Coenraad Vermaak Safaris e teria custado ao milionário cerca de US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil).

Defensor da caça como 'forma de conservação', Watkins era membro do Dallas Safari Club e costumava publicar em suas redes sociais fotos exibindo 'troféus' conquistados em viagens de caça.

Algumas das fazendas sob sua administração atingiam valores impressionantes, chegando a ser negociadas por R$ 210 milhões.

Além de seu envolvimento com o mercado imobiliário de luxo, o caçador mantinha uma valiosa coleção de rifles de precisão.

Comum na África do Sul, a caça esportiva é alvo de críticas de ambientalistas, que lutam pelo fim da prática.

Em 2018, outro caçador morreu na mesma região em circunstâncias similares.

Os búfalos são grandes mamíferos bovídeos que habitam diferentes regiões do mundo, dividindo-se principalmente entre a África subsaariana, Índia e Tailândia, onde é domesticado para trabalho e produção de leite.

Conhecido como 'Peste Negra', o búfalo-do-cabo é um dos animais mais perigosos do continente africano, sendo responsável por aproximadamente 200 mortes humanas por ano.

Também conhecido como búfalo-africano, esse animal é um dos “Cinco Grandes” da fauna africana, temidos por caçadores devido à sua força e imprevisibilidade.

O búfalo-do-cabo pode pesar entre 500 e 900 kg, com corpo robusto, pelagem escura e chifres largos e curvados que se unem na base formando um escudo ósseo chamado “boss” ('chefe', em português).

Esse búfalo vive em savanas, florestas e pântanos, formando manadas hierárquicas lideradas por fêmeas.

As manadas numerosas podem reunir dezenas ou até centenas de indivíduos, o que ajuda na defesa contra predadores como leões.

Além disso, o búfalo-do-cabo é conhecido por sua resistência e por atacar mesmo após ser ferido.

Sua dieta é composta principalmente por gramíneas, e sua presença é vital para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive.

A espécie não está atualmente em perigo de extinção, apesar de enfrentar ameaças como a perda de habitat e doenças transmitidas pelo gado doméstico.

