Ator de ‘Vale Tudo’ revela doença crônica

Ele afirma que â??a pressÃ£o Ã© grande, mas Ã© maravilhosoâ? interpretar um Ã­cone da teledramaturgia, destacando que Ivan Meireles, um administrador de empresas, â??Ã© o reflexo do povo brasileiro que nÃ£o quer passar por cima de ninguÃ©m, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhorâ?. Ele deu essa declaraÃ§Ã£o em entrevista ao jornal â??Extraâ?.