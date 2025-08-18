Holandeses inventam perrengues na internet para afugentar turistas

Para diminuir a falta de vagas de estacionamento no bairro Parkbuurt, em Zandvoort, os habitantes locais decidiram usar o Google Maps como ferramenta.
Pelo aplicativo, eles começaram a reportar falsos bloqueios em massa de ruas na intenção de desviar os visitantes para outras áreas.
A medida aliviou o problema de estacionamento no bairro, mas gerou críticas por transferir o caos para regiões vizinhas.
A prefeitura reagiu pedindo que turistas desativem o app e sigam placas oficiais, além de negociar com o Google a remoção dos alertas falsos.
Casos semelhantes já ocorreram em outras cidades da Europa recentemente. Em Barcelona, uma rota de ônibus chegou a ser retirada do aplicativo por moradores, o que acabou causando superlotação em outras linhas.
Em maio de 2025, bloqueios falsos reportados em rodovias da Alemanha provocaram grandes congestionamentos em outros lugares do país.
Zandvoort é uma charmosa cidade litorânea localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos, a aproximadamente 30 km a oeste de Amsterdã.
Conhecida como 'A Praia de AmsterdÃ£', fica a uma curta viagem de trem da capital holandesa, atraindo tanto moradores locais quanto turistas em busca de um clima ameno durante o verÃ£o.
A cidade é famosa por sua longa faixa de areia, que se estende por cerca de 9 quilômetros.
Além das atividades aquáticas, Zandvoort é conhecida mundialmente pelo seu famoso circuito de corrida de Fórmula 1, o Circuito Zandvoort.
O local, que sediou o Grande Prêmio da Holanda pela primeira vez em 1948, é uma atração turística importante e recebe milhares de visitantes durante os eventos de corrida.
Zandvoort tambÃ©m oferece outras atraÃ§Ãµes, como o Parque Nacional Zuid-Kennemerland, uma vasta Ã¡rea de dunas de areia e florestas que fica logo atrÃ¡s da cidade.
O lugar é ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e observação da vida selvagem, com cavalos selvagens e gado em seu habitat natural.
Para quem gosta de cassinos, o Holland Casino Zandvoort é um ponto de encontro popular, com uma variedade de jogos e entretenimento noturno.
A cidade preserva seu charme como uma antiga vila de pescadores, ruas estreitas e casas tradicionais.
O centro de Zandvoort tem um ar pitoresco, com cafés aconchegantes, restaurantes que servem peixes frescos e lojinhas de souvenirs.