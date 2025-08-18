Um ano sem Silvio Santos: com queda de audiência, SBT vive sua maior crise

Na quinta-feira (14/08), aliás, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti, e Renata Abravanel, filhas de Silvio, participaram do coquetel de lançamento da exposição 'Caravana do Silvinho', em São Paulo.
A mostra itinerante reúne mais de 40 esculturas do personagem 'Silvinho', todas feitas em fibra de vidro por diferentes artistas brasileiras, celebrando de forma criativa e afetiva o legado de Silvio Santos.
Passado um ano da morte do apresentador, o SBT enfrenta um momento delicado. Com Patricia Abravanel no comando do “Programa Silvio Santos”, a emissora vive, segundo o jornalista Luciano Guaraldo, a 'pior crise de sua história'.
Com Daniela Beyruti e Patricia Abravanel no comando, o SBT completa 44 anos na terça-feira (19/08), em meio à sua pior crise. Com a audiência em queda, a emissora tem feito mudanças repentinas na programação, sem aviso prévio, agravando ainda mais o cenário.
Enquanto isso, no primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos, celebrado no último domingo (10/08), Cintia Abravanel, sua filha primogênita, prestou uma homenagem emocionante com fotos raras da família. “A saudade do meu pai é imensa”, declarou a artista plástica ao compartilhar o tributo.
A própria Cíntia em julho, durante participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, já havia revelado o término do casamento de sua irmã caçula, Renata Abravanel, com Caio Curado. Mas voltando a falar de Silvio Santos...
O corpo do apresentador e empresário, aliás, pode ser exumado para que os restos mortais passem por exame de DNA. É que, por seis vezes, Silvio se recusou a fazer o teste num processo de paternidade movido por Hugo Sérgio Marques, de 58 anos.
Parte da imprensa divulgou que Hugo havia conseguido o direito de uso do sobrenome original de Silvio (Abravanel) por causa da recusa do empresário em fazer o teste. Mas isso foi desmentido. Silvio morreu em 17/8/2024, aos 93 anos, deixando 6 filhas, todas mulheres.
Agora, uma nova ação de março de 2025 está sendo movida pelos três filhos de Hugo pedindo o teste genético que possa comprovar (ou não) que eles são netos de Silvio Santos e, portanto, herdeiros bilionários.
O corpo de Silvio foi enterrado, sem velório, no Cemitério Israelita, em São Paulo, conforme desejo do apresentador, respeitando o ritual judaico. Pela tradição, o morto é enterrado o mais rapidamente possível, por respeito à pessoa.
Silvio morreu no shabat, o dia do descanso, que vai do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Mas o enterro não pode ser à noite. Por isso, o apresentador foi sepultado apenas no dia seguinte (domingo, 18/8).
Silvio Santos morreu um mês antes da estreia do filme que mostra a sua trajetória. 'Silvio', cinebiografia do fundador do SBT, foi lançado em setembro em todo o Brasil, com produção da Moonshot Pictures.
O ator Rodrigo Faro faz o papel do apresentador. Ele voltou a atuar após 15 anos justamente por causa desse papel. 'Foi o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim.”
Os atores Rodrigo Faro e Polliana Aleixo recriaram uma foto em que Silvio Santos e sua filha Patricia Abravanel apareciam numa sacada, ambos sorrindo.
O filme parte do drama vivido por Sílvio e sua família na época do sequestro de Patrícia Abravanel, filha do apresentador, e da invasão de sua residência por bandidos. Segundo a sinopse, ali ele relembra fatos de sua trajetória.
Silvio Santos foi uma das figuras mais populares na televisão brasileira. E também surpreendente. No carnaval de 2024, por exemplo, o SBT surpreendeu o público ao exibir um desfile de escola de samba que homenageou o próprio Silvio Santos, 23 anos antes.
Foi o desfile da Tradição em 2001. Com imagens da Globo, que transmitiu o desfile na época, publicadas em redes sociais, o SBT apresentou na íntegra o tributo ao seu dono. As redes sociais postaram memes, a Globo decidiu não processar o SBT e a família de Silvio agradeceu.
Em 12/6/2023, um vídeo bombou nas redes sociais, pois Silvio não botou a dentadura numa gravação sobre sua biografia “Silvio Santos vem aí: A biografia-reportagem do ‘patrão’”.Alguns internautas brincaram com a situação. Um deles disse: 'Moral da história: sorria enquanto tem dente!”
Um vídeo anterior também já tinha dado o que falar, já que nele Silvio Santos 'apresentava' o Jornal Nacional. A paródia foi criada pelo jornalista Bruno Sartori com uso de inteligência artificial (I.A.).
Silvio Santos fez 93 anos em 12/12/2023. Seu afastamento da TV deixou saudade em um público fiel que acompanhava há décadas o seu programa. O primeiro afastamento foi por causa da pandemia de Covid e ele chegou a retornar temporariamente, mas parou definitivamente em setembro de 2022. Gravou o último programa que só foi exibido em fevereiro de 2023.
Em 2021, quando a pandemia começou a ceder, Silvio deu mostras de que poderia voltar ao palco. Ele tingiu os cabelos brancos - visual que o público quase não vê. O cabeleireiro Jassa postou e muitos acharam que Silvio voltaria imediatamente. Mas ele ficou em casa.
Trabalhando em casa, Silvio mantinha o controle dos negócios com funcionários de confiança tocando o barco. Após uma série de reprises, o Programa Silvio Santos (principal atração do SBT), voltou a ser gravado, com Patricia Abravanel no comando. Ela viria a assumir definitivamente o programa após a morte do pai.
Senor Abravanel nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12/12/1930, filho de imigrantes judeus. Aos 14 anos, foi camelô, com o irmão Leon, vendendo capa para título de eleitor. O Brasil começava a redemocratização após o Estado Novo (1937-1945). Na foto, Senor (em pé, à dir) com pais e irmãos
A voz potente do garoto chamou atenção e ele foi convidado para um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando Chico Anysio (que viria a se tornar um dos maiores comediantes do país).
Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas no Exército, com bom desempenho nos saltos. E trabalhava como locutor de rádio em Niterói. A ida do Rio para Niterói era por barca. E Silvio começou a vender produtos usando alto-falante no trajeto. Quem comprasse uma bebida, ganharia uma cartela de bingo para concorrer a prêmios.
Aos 20 anos, Senor se formou em técnico em Contabilidade. Mas continuou como locutor de rádio e vendia revistas com passatempos e charadas. Em 1958, adquiriu de seu amigo e radialista Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade, empresa que entregava brinquedos a quem pagasse carnê ao longo do ano.
Em 1969, ele fundou a Baú Financeira, embrião do Banco Pan-Americano. Em 1975, absorveu a Liderança Capitalização que, em 1991, lançaria a TeleSena. Locutor respeitado no rádio, passou para a TV estreando em 1962 no programa Vamos Brincar de Forca (1962-TV Paulista).
Carismático, passou para a TV Globo e fez sucesso. Domingo era dia de Silvio Santos, com música, jogos, competições e prêmios. Em 1975, recebeu a concessão para ter sua própria emissora: TVS. Seis anos depois, adquiriu mais quatro canais que, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).
O Grupo Silvio Santos é um conglomerado com mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e empresa de cosméticos Jequiti. O patrimônio de Silvio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões.
A plateia de Silvio nas gravações sempre foi feminina. Mulheres chamadas pelo apresentador de 'colegas de trabalho'. O apresentador também promovia o Teleton, uma vez por ano, com 24 horas de duração, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente.
A música 'Sílvio Santos vem aí' foi composta por Archimedes Messina (1932-2017). Após disputa judicial e pedido de indenização a Messina, que alegava não ter recebido, Silvio chegou a um acordo. A canção é tema marcante do programa.
Silvio concedia o Troféu Imprensa aos melhores do ano. O prêmio, criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, era abstrato. Não havia estatueta. Em 1970, Silvio ganhou os direitos e reformulou a premiação, como uma espécie de Oscar.
Afinal, no seu programa, ele sempre cantava a música: 'Da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar'.