Um ano sem Silvio Santos: com queda de audiência, SBT vive sua maior crise

Silvio Santos fez 93 anos em 12/12/2023. Seu afastamento da TV deixou saudade em um público fiel que acompanhava há décadas o seu programa. O primeiro afastamento foi por causa da pandemia de Covid e ele chegou a retornar temporariamente, mas parou definitivamente em setembro de 2022. Gravou o último programa que só foi exibido em fevereiro de 2023.