Flipar

Data Center de Inteligência Artificial: Brasil prepara estruturas com escala inédita de energia

Os primeiros data centers dedicados à inteligência artificial no Brasil projetam um consumo energético equivalente ao de cerca de 16 milhões de residências. A informação é do do portal G1.

Por Flipar
Reprodução de Vídeo G1

Esses data centers representam um marco, tanto pelo impacto quanto pela sua escala inédita no país.

Divulgação

As unidades estão previstas para instalação no Rio de Janeiro, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, em Maringá, no Paraná, e em Uberlândia, em Minas Gerais.

Reprodução de Vídeo G1

Eles vão abrigar infraestrutura voltada ao treinamento de modelos de inteligência artificial de grande porte, como o ChatGPT.

Reprodução do X @ayubio

Enquanto um data center convencional de 20?MW consome energia equivalente a aproximadamente 80?mil casas, os centros de IA prometem multiplicar esse impacto por dezenas ou até centenas de vezes.

Imagem Pixabay

Isso reflete a intensa demanda computacional e os sistemas complexos de refrigeração necessários.

Imagem de Th G por Pixabay

Além do desafio energético, especialistas alertam para o uso intenso de água em sistemas de resfriamento desses centros.

Imagem Pixabay

Eles ainda apontam a falta de transparência sobre seu impacto ambiental real.

- Divulgação

Por outro lado, o Governo Federal planeja mitigar efeitos com o programa Pró?Infra IA Sustentável, parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA.

Divulgação

Esse plano prevê investir R$?500 milhões em projetos de data centers verdes, promovendo eficiência energética e uso de fontes renováveis.

Reprodução do Youtube Canal El Confidencial

Rio Al City, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro - A Elea Data Centers vai erguer quatro unidades dedicadas à inteligência artificial nesse complexo.

Divulgação

Atualmente, um deles opera parcialmente para serviços de nuvem, mas o plano é atingir potência inicial de 1.500?MW, com expansão até 3.200?MW, suficiente para atender até 6 milhões de residências por dia.

Reprodução do Youtube Canal El Confidencial

Scala Al City, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Na pequena cidade de 40 mil habitantes,, a Scala Data Centers planeja um campus de servidores com potência inicial de 1.800?MW, capaz de suprir o consumo diário de até 7,2 milhões de lares.

Divulgação

A previsão é expansão para até 5.000?MW até 2033. O projeto aposta em um sistema de refrigeração a óleo em circuito fechado, reduzindo o uso de água.

Imagem de Th G por Pixabay

RT-One, em Maringá, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais - A empresa prepara dois data centers gêmeos, cada um com 400?MW, planejados para essas cidades.

Divulgação

Cada unidade terá potência suficiente para abastecer até 1,6 milhão de casas por dia. Em Maringá, discute-se criar uma zona de livre comércio para facilitar importações de equipamentos.

Reprodução do Youtube Canal El Confidencial

Em Uberlândia, o projeto avalia refrigeração com uso do Aquífero Guarani, prometendo sistema fechado de baixo impacto hídrico.

Reprodução/Redes Sociais

Data center é uma estrutura física que abriga milhares de servidores responsáveis por armazenar, processar e distribuir grandes volumes de dados. Eles são a base de funcionamento da internet, nuvem, bancos, redes sociais e aplicativos.

Reprodução do X @ayubio

Com o avanço da inteligência artificial, surgem os data centers de IA, que têm configurações específicas para lidar com tarefas mais complexas e intensas em poder computacional, como treinar modelos de linguagem, análises em tempo real e reconhecimento de imagens.

Pixabay

Esses centros demandam muito mais energia elétrica e sistemas de resfriamento eficientes, devido à alta performance das máquinas utilizadas.

- Fábio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil

Enquanto um data center tradicional atende diversas aplicações, os voltados à IA são otimizados para processar algoritmos de aprendizado de máquina em escala massiva.

Reprodução do X @ayubio

Veja Mais

 