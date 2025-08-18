Famosos que tiveram filhos depois dos 60 anos de idade

Sua filha mais nova, portanto, chama-se Gia Virginia Chen-De Niro. Ela nasceu em 6 de abril de 2023, fruto do relacionamento de De Niro com Tiffany Chen.
Na ocaisão, durante entrevista no 'Entertainment Tonight Canada', uma jornalista o questionou sobre ter seis filhos. E ele corrigiu: “Sete, na verdade. Acabo de ter um bebê”.
Como curiosidade, aproveitamos para lembrar de outros atores que foram pais após os 60 anos de idade. Confira!
Al Pacino: o ator é outro que chama atenção da mídia com sua vida pessoal. Embora nunca tenha se casado oficialmente, ele ama a paternidade. Afinal, tornou-se pai de Roman em junho de 2023, quando já tinha 83 anos. O novo herdeiro foi fruto do relacionamento com Noor Alfallah, que tinha 29 anos na época.
Aliás, quando soube que a namorada estava grávida, o ator exigiu prova de paternidade. O resultado deu positivo, e ele ficou em paz. Al Pacino tem outros três filhos, sendo dois deles com Beverly D. ‘Angelo e um com Jan Tarrant.
George Lucas: o diretor da saga clássica de “Star Wars” foi pai aos 69 anos. Everest Hobson Lucas nasceu em 2013, por meio de barriga de aluguel. O cineasta já tinha três filhos adotados, frutos de relacionamentos passados.
Charlie Chaplin: um dos atores e cineastas mais importantes da história do cinema, Chaplin teve ao todo 11 filhos, com três mulheres diferentes. A última vez que ele se tornou pai foi aos 73 anos, ainda em 1962.
Edson Celulari: em 2022, aos 63 anos, o ator se tornou pai pela terceira vez, fruto de seu casamento com a atriz Karin Roepke. Antes, Celulari já era pai de Enzo e Sofia, ambos resultantes de seu relacionamento com Claudia Raia.
Renato Aragão: o eterno Didi já era pai de quatro filhos de seu primeiro casamento, quando aos 64 anos, deu as boas-vindas a mais um membro para sua família: Lívian Aragão. Sua filha hoje tem 26 anos.
Mel Gibson: o astro de “Coração Valente” já tinha oito filhos, até 2017. Aos 61 anos, nasceu Lars Gerard Gibson, fruto de seu relacionamento com a roteirista Rosalind Ross.
Serginho Groisman: o jornalista e apresentador só teve seu primeiro filho aos 65 anos. Thomas nasceu em 2015 e já até apareceu no programa do pai algumas vezes. É ou não é uma graça?
Mick Jagger: o astro dos Rolling Stones já tinha 73 anos quando se tornou pai de Deveraux Jagger, fruto de seu relacionamento com a ex-namorada Melanie Hamrick.
Carlos Alberto de Nóbrega: assim como Renato Aragão, Carlos Alberto também já tinha quatro filhos de seu primeiro casamento. Mas diferente de Didi, o apresentador da 'Praça é Nossa' se tornou pai de gêmeos aos 64 anos: Maria Fernanda e João Victor.
Pedro Bial: um dos jornalistas mais renomados da TV brasileira, Bial se tornou pai das meninas Laura e Dora depois de completar 60 anos. A última, aliás, nasceu em 2019.
Roberto Justus: o apresentador e empresário tem cinco filhos, tendo sido pai pela última vez aos 65 anos. Vicky nasceu em 2020 e é fruto de seu casamento com Ana Paula Siebert.
Alec Baldwin: O ator americano tem oito filhos, sendo quatro deles após os 60 anos. Romeo, Eduardo, Ilaria e Lucía são frutos de seu casamento com Hilaria Baldwin. A última a nascer foi Maria Lucía Victoria, em 2021.
Richard Gere: em abril de 2020, o astro do clássico 'Uma Linda Mulher' teve seu terceiro filho, aos 70 anos. Dois deles foram com a atual esposa, Alejandra Silva. O primeiro é fruto de seu relacionamento anterior com a atriz Carey Lowell.
Rod Stewart: o astro de rock britânico teve dois filhos com a modelo Penny Lancaster, em seu terceiro casamento. O primeiro nasceu quando o cantor tinha 60 anos, enquanto o segundo veio ao mundo quando ele completou 66. Ao todo, Stewart tem oito filhos, de cinco mães distintas.
Paul McCartney: com Linda, sua primeira esposa, o ex-Beatle teve três filhos biológicos e adotou a filha mais velha dela. Já aos 61 anos, o cantor teve um relacionamento tumultuado com a socialite Heather Mills e eles tiveram Beatrice, hoje com 21 anos.