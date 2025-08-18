Flipar

'Derreteu' no lago fervente: Turistas se espantam com morte terrível de bisão

Visitantes do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, presenciaram uma cena triste e impactante envolvendo um bisão.

-Rufus46/Wikimédia Commons

No fim de junho, um exemplar do animal caiu acidentalmente na fonte termal Grand Prismatic Spring e foi dissolvido pela água fervente, que pode chegar a 89ºC.

Reprodução/Facebook/Louise Howard

As autoridades locais decidiram não remover a carcaça devido aos riscos para funcionários e para os microrganismos que vivem no local.

Reprodução/Facebook/Louise Howard

Esse tipo de acidente não é inédito – um filhote de alce morreu em circunstâncias semelhantes anos atrás, e ossos de outros animais já foram encontrados em fontes termais do parque.

Universidade da Califórnia Berkley

Embora os animais consigam sentir o calor, acidentes acontecem quando pisam em crostas frágeis nas bordas das fontes.

Reprodução dde vídeo Canal Uol

O parque também já registrou 22 mortes humanas por quedas em fontes termais, além de centenas de feridos desde 1872.

Wikimedia Commons

Apesar de muitos pensarem que as fontes termais de Yellowstone são ácidas, a maioria tem pH neutro ou alcalino. A morte do bisão ocorreu por conta do calor extremo.

Wikimédia Commons

O bisão é um dos maiores mamíferos terrestres das Américas e pertence ao gênero Bison, da família dos bovídeos, a mesma do boi e do búfalo.

Flickr Dean Taylor

Existem duas espécies principais: o bisão-americano, típico da América do Norte, e o bisão-europeu, nativo de partes da Europa.

Imagem de Bernell MacDonald por Pixabay

O bisão-americano é um símbolo da vida selvagem dos Estados Unidos e hoje se encontra amplamente distribuído pelas Grandes Planícies, do Canadá ao México.

Jack Dykinga/Wikimédia Commons

Os bisões são animais imponentes, podendo atingir até 1,80 metro de altura no dorso e pesar mais de 1.000 quilos, com os machos geralmente maiores que as fêmeas.

-PD-USGos/Wikimédia Commons

Eles têm uma pelagem densa e marrom-escura, com uma corcova pronunciada nos ombros e cabeça grande com chifres curtos e curvos.

Flickr Thiago Santoro

No século 19, os bisões foram quase levados à extinção devido à caça excessiva e à expansão agrícola, com sua população caindo de milhões para apenas algumas centenas.

- Flickr Joy Ride !

Graças a esforços de conservação iniciados no início do século 20, principalmente com apoio de parques nacionais, a população de bisões americanos foi parcialmente recuperada.

Flickr CarrieMae

Em Yellowstone, por exemplo, vive a manada de bisões mais antiga protegida dos Estados Unidos hoje em dia.

Flickr Jim Starnes

Arturo de Frias Marques/WikimÃ©dia Commons

Esses animais costumam viver em grupos e se movimentar em manadas, embora os machos adultos possam viver sozinhos por períodos.

Flickr Ton Smilde

O bisão-europeu também passou por um processo drástico de extinção, tendo desaparecido da natureza no início do século 20.

Flickr Mundo por Terra

Algumas espécies sobreviveram apenas em cativeiro e zoológicos, sendo reintroduzidas em florestas da Polônia, Belarus e outros países.

- Flickr Joe

Apesar do tamanho e aparência pacífica, bisões podem ser perigosos quando se sentem ameaçados.

Yunners/Wikimédia Commons

Eles são extremamente fortes e rápidos, podendo correr a até 60 km/h e saltar cercas com mais de 1 metro de altura.

Flickr Ton Smilde

Culturalmente, os bisões têm grande significado, especialmente para os povos indígenas das Américas, que dependiam deles para alimentação, vestuário e materiais.

Flickr Ray F.

