Segundo melhor do mundo: Parque temático brasileiro desbanca a Disney

Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot.
Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral.
Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina.
Por meio de nota oficial, a administração agradeceu aos visitantes pelas avaliações, assim como destacou que o reconhecimento é fruto do trabalho das equipes e da experiência oferecida ao público.
Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D.
O parque conta com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo.
Beto Carrero World foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, que morreu em 2008, vítima de uma endocardite.
O parque está implantado junto ao Kartódromo Internacional Beto Carrero e o Instituto, havendo bastante espaço para expansões e novos empreendimentos.
Ele fica localizado no município de Penha, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville com acesso próximo ao Aeroporto de Navegantes, a partir da BR-101.
Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, que começou com uma roda gigante e diversos espetáculos improvisados.
Atualmente, o parque está dividido em onze áreas distintas, com suas particularidades que vão desde os brinquedos, espetáculos e até mesmo sua tematização completa.
O Big Tower tem 100 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 30 andares. É possível ver todo o parque, a cidade e o mar antes mesmo de chegar ao topo.
FireWhip é a montanha-russa mais radical do Beto Carrero, segundo descrição do parque, e a primeira invertida do Brasil. Construída em 2008, ela possui 700 metros de adrenalina, a quase 100 km/h e 5 loopings.
Star Mountain é uma das maiores montanhas-russas da América Latina. Como descreve o parque, ela tem uma queda inicial de 35 metros de altura e dois loopings.
O Beto Carrero fez parcerias estratégicas com empresas internacionais, como a Dreamworks e a Mattel, que trouxeram experiências inéditas ao Brasil.
Inaugurada em janeiro de 2022 como parte das comemorações de 30 anos do parque, a Cowboyland trata-se de uma renovação da antiga área do Velho Oeste com temática mais imersiva e belo paisagismo.
Uma das grandes áreas do parque, onde todas as atrações são vistas por um passeio de trem, na Ferrovia DinoMagic. O passeio parte da estação João Alves de Queiroz e o passeio é todo narrado pelo percurso.
A Nerf Mania abriga novas atrações importadas, lojas e restaurantes. Dessa forma, a área traz uma das marcas de brinquedos mais fascinantes do mundo para o Beto Carrero World.
Imagine um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Você está pronto para embarcar em uma aventura. Esse é o Super Soaker Splash, mais uma das atrações do Beto Carrero World.
Na expedição do Raskapuska, o visitante pode navegar em um tronco de árvore pelo interior de uma gigantesca montanha e deixar a magia levá-la a mundos fascinantes, repletos de música, cores, fantasia e maravilhosas surpresas.
Spin Blast é um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Uma aventura cheia de movimentos incríveis e risadas contagiantes, segundo o próprio parque de diversão.
O brinquedo RebuliÃ§o faz parte da inauguraÃ§Ã£o da primeira fase da Ã¡rea temÃ¡tica Cowboyland e Ã© fabricado pela empresa italiana Zamperla, conhecida mundialmente por desenvolver diversas atraÃ§Ãµes para os mais corajosos.
O Carrossel Veneziano foi importado da Itália. Localizado na Vila Germânica, esta é uma verdadeira obra de arte, com mais de 1.800 lâmpadas iluminando sorrisos de crianças e adultos de todas as idades.
Mais que um portal, é dentro do Castelo das Nações que estão localizadas as bilheterias, as salas para retirada de passaportes, agência bancária, caixas eletrônicos, loja da Griffe Beto Carrero e Betinho Carrero, entre outros setores do parque.