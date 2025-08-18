Flipar Há três décadas com Mal de Parkinson, Michael J.Fox faz rara aparição pública O ator Michael?J.?Fox, de 64 anos, fez uma rara aparição pública ao participar de uma exibição especial dos 40 anos de “De Volta para o Futuro” em Nova York, celebrando o clássico em sessão IMAX. Por Flipar

Reprodução Instagram