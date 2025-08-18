Há três décadas com Mal de Parkinson, Michael J.Fox faz rara aparição pública

O evento foi no Southampton Playhouse. Após a exibição, ele participou de uma conversa moderada pelo diretor artístico Eric Kohn, que compartilhou momentos emocionantes e inspiradores nas redes sociais.
Fox emocionou fãs ao compartilhar reflexões sobre sua trajetória, que ganhou nova dimensão após seu diagnóstico de Parkinson, confirmado em 1991.
Afastado das telas desde 2020, quando anunciou a aposentadoria, Michael J. Fox está retornando às telas na 3ª temporada da série “Falando a Real”, protagonizada por Jason Segel e Harrison Ford na AppleTV+.
Já em 2024, ele havia declarado que estaria disposto a um recomeço: “Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo”, disse numa entrevista ao Entertainment Tonight.
Em 1998, o ator anunciou que havia sido diagnosticado com doença de Parkinson sete anos antes, em 1991.
Essa é uma doença que afeta o sistema nervoso e as habilidades motoras, prejudicando a fala e a locomoção.
Segundo o Deadline, o personagem de Fox na série pode estar ligado ao de Harrison Ford, que revela ao fim do primeiro ano que foi diagnosticado com doença de Parkinson ( a de Fox na vida real).
Em fevereiro de 2024, Fox apareceu de surpresa no British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), para anunciar o prêmio de Melhor Filme, e foi ovacionado de pé pelo público.
O documentário 'Still: A Michael J. Fox Movie', lançado em 2023 pela Apple TV+, explora a vida de Michael J. Fox com sua família e como ele lida com o Parkinson no dia a dia.
O filme mistura clipes de filmes de Fox com a narração do ator falando sobre como tem sido conviver por mais de 30 anos com a doença.
No documentário, J. Fox fala ainda sobre o impacto do diagnóstico de Parkinson na sua vida seguido do uso de bebida alcoólica e como isso afetou sua família.
Embora 'Still: A Michael J. Fox Movie' tenha sido indicado ao BAFTA de melhor documentário, o filme '20 Dias em Mariupol' acabou levando o prêmio.
Nascido em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Canadá, Michael J. Fox conquistou o coração do público com seu talento contagiante.
Desde seus primeiros passos como ator mirim na televisão canadense até o estrelato global na trilogia 'De Volta Para o Futuro', Fox se consolidou como um ícone da cultura pop dos anos 80.
Apesar de ter feito pequenos trabalhos como ator antes, o papel como Alex P. Keaton na série de televisão 'Caras e Caretas' (1982-1989) foi o que tornou J. Fox conhecido inicialmente.
No entanto, foi seu papel como Marty McFly na trilogia 'De Volta para o Futuro' que o tornou uma estrela internacional.
O primeiro filme, lançado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores clássicos da cultura pop.
Em 1991, aos 29 anos, J. Fox foi diagnosticado com doença de Parkinson. Mas manteve seu diagnóstico em segredo por anos e chegou a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação na série 'Spin City' (1996-2001).
O ator deu um tempo da atuação em tempo integral no início dos anos 2000 devido aos sintomas cada vez mais debilitantes da doença, mas ocasionalmente fez aparições em filmes e programas de televisão.
Em 1999, 2002 e 2005, narrou as falas de Stuart Little nos três filmes da franquia.
Além de sua carreira como ator, Fox é conhecido por seu ativismo em nome da pesquisa da doença de Parkinson.
Em 2000, fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, dedicada a financiar pesquisas e encontrar uma cura para a doença.
Por intermédio da fundação, J. Fox já arrecadou milhões de dólares e impulsionou avanços significativos na área.
Desde 1988, Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan, com quem tem quatro filhos.
Michael J. Fox é visto como uma inspiração para o mundo graças à sua coragem ao lidar com a doença de Parkinson e seu compromisso com a conscientização em torno do tema.