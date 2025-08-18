Envolvidas em escândalos, misses perdem prestígio e até a coroa

Nessas horas, até quem não costuma acompanhar as cerimônias fica curioso com os bastidores que envolvem polêmicas, controvérsias, mentiras e até ilegalidades.
Veja alguns casos de Misses que se envolveram em escândalos de repercussão mundial. Situações que causaram constrangimento.
Gabriella Brum (1980) - Ficou apenas 18 horas com a coroa de Miss Mundo. E renunciou ao título, pressionada pela organização do concurso, que descobriu que ela havia feito um ensaio sem roupa para a revista Playboy. E o recato era norma fundamental do concurso.
Ana Luísa Castro (2015) - A Miss Mundo Brasil abdicou da coroa quando veio à tona a informação de que ela era casada na Bélgica e sua união estava em tramitação no Brasil.
Marjorie Wallace (1973) - Primeira americana a vencer o Miss Mundo - e também a perder a coroa. Ela apareceu de forma considerada constrangedora com celebridades da época e perdeu a faixa 104 dias após a vitória.
Mary Leona Gage (1957) - Foi denunciada um dia depois da vitória como Miss EUA. Tinha 18 anos (em vez de 21, como tinha declarado), já havia sido casada e tinha filhos - três empecilhos à candidatura.
Rayanne Moraes (2012) - A Miss Rio de Janeiro foi denunciada pelas colegas, que descobriram que ela era mineira e tinha idade e estatura abaixo das necessárias.
Dominique Ramírez (2011) - A Miss San Antonio (concurso que leva ao Miss Texas, nos EUA) perdeu a coroa porque descobriram que seu peso estava acima do exigido. Ela entrou na justiça e recuperou a faixa.
Sofia Rudieva (2009) - A Miss Rússia balançou no cargo quando fotos eróticas dela vazaram na imprensa. Mas, ainda assim, ela pôde participar do Miss Universo.
Anna Malova (2010) - A Miss Rússia perdeu o título após ser presa por falsificar receitas de analgésicos para seu próprio uso. Ela também havia roubado artigos de lojas.
Caroline 'Carrie' Prejean (2009) - A Miss Califórnia disse que, embora respeitasse as pessoas que se relacionam com outras do mesmo gênero , o casamento deveria ser apenas entre pessoas hetero. A repercussão foi tão grande que ela perdeu a coroa.
Laura Elena Zúñiga (2008) - A modelo mexicana perdeu as coroas de Miss Sinaloa (estado do México) e Miss América Hispânica ao ser presa com um grupo armado. Depois, foi solta, mas os prêmios foram perdidos.
D'ejla Glavovic (2002) - Muçulmana, nascida na Bósnia, ganhou o concurso Miss Mundo, mas foi alvo de queixas por não se envolver em causas ecológicas, não conviver com as colegas e não viajar a países de maioria cristã.
Laetitia Bleger (2004) - Miss França, chegou a concorrer ao Miss Universo, mas, por ter posado sem roupa para a Playboy, passou seis meses sem permissão de usar a faixa e a coroa.
Oxana Fedorova (2002) - Primeira russa a ser Miss Universo, entregou o título por estar grávida. E disse também que queria terminar o doutorado em Direito.
Rachel Christie (2009) - Miss Inglaterra, foi a primeira negra a vencer o concurso no país. Mas renunciou ao título ao se envolver numa briga. Ela agrediu a socos a missa de Manchester, Sara Jones, por ciúme do namorado
Carlina Duran (2012) - Miss República Dominicana, não pôde seguir em frente até o Miss Universo porque descobriram que ela era casada.
Rosa Elvira Cartagena (1999) - Eleita Miss Peru, acabou perdendo o título ao inventar que sua coroa tinha sido roubada - o que a polícia descobriu que era uma farsa.
Cynthia de la Vega (2011) - A Miss México perdeu a coroa e a chance de ir ao Miss Universo por 'falta de dedicação e disciplina'. Mas todos sabiam que o motivo real era o peso: 2,7 kg acima do permitido.
Valérie Bègue (2008) - A Miss França teve fotos com estilo erótico (embora de roupa) divulgadas na imprensa e não aceitou renunciar. Conseguiu manter o título, mas foi vetada em concursos internacionais.
Amparo Muñoz (1974) - Única Miss Espanha a vencer também o Miss Universo, abdicou da premiação por não aceitar viajar ao Japão. Depois, foi atriz de cinema, se envolveu com drogas e foi à falência.
Na Venezuela, um escândalo envolveu Osmel Souza, organizador de concurso de Miss apelidado de 'czar da beleza'. Ele renunciou após acusação de assédio, abuso, corrupção e tráfico de mulheres.
Por quatro décadas, ele esteve à frente das cerimônias, sempre cobrando medidas perfeitas (90-60-90). Mas suas regras foram abolidas com seu afastamento.
Em 2019, foi realizado o primeiro Miss Venezuela sem considerar medidas de cintura, quadril e busto. Apenas a altura da vencedora Thalia Olvino foi divulgada: 1,78 metro.
Joseane Oliveira (2002) - Eleita Miss Mundo Brasil, perdeu a faixa quando descobriram que ela era casada.
Aproveitando a fama do concurso, Joseane fez parte do Big Brother Brasil. Mas, após beijar Dilsinho e dizer que não sabia se o beijo tinha sido bom porque estava escuro, ela atraiu antipatia do público e logo foi eliminada.
Joseane é uma das vozes contra a eliminação de candidatas ou retirada do título de vencedoras (como ocorreu com ela) por causa de regras como não poder ser casada ou ter filhos. 'Regras ultrapassadas', desabafa.