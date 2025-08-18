Tom Cruise recusa homenagem e mídia internacional especula sobre rixa com presidente

Veículos como People, Entertainment Weekly, IndiaTimes e HuffPost confirmaram a decisão, citando fontes ligadas ao Kennedy Center. O evento, marcado para dezembro, terá Trump como anfitrião e presidente do conselho após mudanças na direção.
No Brasil, Folha de S.Paulo e Veja repercutiram o caso, citando a atenção recebida no exterior. Colunistas e análises apontam que a recusa de Cruise se soma a outras ausências vistas como resistência à politização do evento.
Um dos maiores nomes do cinema mundial, Tom Cruise já declarou que pretende fazer filmes de aventura - inclusive a franquia de sucesso 'Missão Impossível' - até os 100 anos de idade. Ou até mais. Quem sabe?
Em 2023, ele já havia declarado que se inspirava em Harrison Ford, que, mesmo após alcançar a terceira idade, se mantém atuante. Ele gravou seu último filme, 'Indiana Jones e o Chamado do Destino' em 2023, aos 80 anosne foi rejuvenescido com tecnologia em algumas cenas.
Quando esteve em Cannes para a première mundial de 'Missão: Impossível - O Acerto Final', Cruise evitou afirmar que este seria o último filme da franquia.
'Deixem-nos apenas mostrar o filme hoje à noite. Esta é a culminação de quase 30 anos, e queremos que o público simplesmente aproveite', desconversou.
O filme e o astro de 62 anos receberam cinco minutos de aplausos depois da exibição do filme em uma das sessões do festival.
O novo 'Missão' continua a história iniciada em 'Acerto de Contas – Parte 1', com Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) enfrentando uma inteligência artificial.
A franquia 'Missão Impossível' começou em 1996 e consolidou Tom Cruise como ícone de ação.
Ao todo, os filmes da saga já faturaram mais de US$ 4 bilhões. Veja curiosidades e relembre todos os filmes!
Baseada na série de TV homônima dos anos 1960, a saga se tornou um marco no gênero de espionagem e ação graças às suas cenas eletrizantes, reviravoltas narrativas e um protagonista disposto a realizar ele mesmo suas acrobacias.
O primeiro filme, dirigido por Brian De Palma, trouxe uma trama de traição e espionagem sofisticada, com destaque para a icônica cena em que Ethan Hunt desce suspenso por cabos em uma sala de segurança.
'Missão Impossível' (1996) serviu não só para introduzir Ethan Hunt, como também a equipe do IMF (Impossible Missions Force), que se tornou marcante durante toda a saga.
Em 'Missão: Impossível 2' (lançado em 2000), com direção de John Woo, a franquia começou a ganhar cenas de ação mais estilizadas, incluindo uma perseguição de moto no deserto.
O terceiro filme foi dirigido por J.J. Abrams e aprofundou o lado emocional de Ethan Hunt, introduzindo o vilão Owen Davian (interpretado por Philip Seymour Hoffman), um dos mais memoráveis da série.
A partir do quarto filme, 'Protocolo Fantasma' (2011), dirigido por Brad Bird, a franquia ganhou novo fôlego, com cenas espetaculares como a escalada do Burj Khalifa, em Dubai, realizada por Tom Cruise sem dublê.
Em 2015, veio 'Missão Impossível: Nação Secreta', dirigido por Christopher McQuarrie, que introduziu a personagem Ilsa Faust (vivida por Rebecca Ferguson).
As cenas de ação mirabolantes continuaram, com destaque para a perseguição de moto em Casablanca e a sequência em que Tom Cruise fica pendurado do lado de fora de um avião.
A primeira parte do 'final' da saga veio em 2023 com 'Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 1' e continuou tendo McQuarrie na direção. Agora, Ethan Hunt enfrentava uma inteligência artificial.
Além de cenas de luta em cima de um trem em movimento, o filme conta com um salto de moto em um penhasco que Tom Cruise treinou por quase um ano!
