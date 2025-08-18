Flipar Escalador de 28 anos morre após sofrer queda na Serra do Cipó, em Minas Gerais Um homem de 28 anos morreu no sábado (16 de agosto) após despencar de uma altura de 20 metros na Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por Flipar

Wikimedia Commons/Davi Almeida Vaz de Mello