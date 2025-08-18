Funcionário de abrigo acha cachorro abandonado e resgate comove internautas

Joanito teve uma surpresa quando se deparou com uma caixa abandonada em um local próximo do abrigo onde trabalha.
Dentro, estava uma filhote de cachorro assustada, sem comida, água ou proteção.
Apesar de o abrigo estar no limite da capacidade, o funcionário a levou para receber cuidados.
“Nunca viramos as costas para animais abandonados, pois somos a única chance deles de sobrevivência”, afirmou um representante da PAWS Mauritius.
Após receber atendimento veterinário, alimentação e abrigo, Hope — como foi batizada — recuperou peso e energia.
A história, divulgada no Facebook da ONG, gerou grande indignação e comoção, atraindo centenas de comentários.
Sensibilizado, um homem chamado Voshan decidiu adotar o animal. 'Em seu novo lar, ela saiu da concha e é uma cachorrinha feliz e mimada', disse o novo tutor.
Como não existem câmeras na área, não foi possível identificar o responsável pelo abandono do cãozinho.
A ONG PAWS Mauritius não recebe recursos do governo local e é mantida unicamente por meio de doações, apoio de empresas e voluntários da região.
No Brasil, maltratar, ferir ou abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais.
A pena varia de três meses a um ano de detenção e multa, podendo aumentar em casos de lesões ou morte.
Em 2020, a Lei nº 14.064 aumentou as punições para maus-tratos contra cães e gatos, estabelecendo reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de ter novos animais.
O Código Penal, no artigo 164, também prevê punição para abandono em propriedade alheia sem consentimento.
Tais normas visam combater maus-tratos e reforçar a responsabilidade dos tutores.
O abandono é considerado violência grave e deve ser denunciado à Polícia Militar, Ministério Público ou órgãos de proteção animal.
As Ilhas Maurício formam um país insular localizado no Oceano Índico, a leste de Madagascar, conhecido por suas praias paradisíacas e recifes de coral.
O clima tropical favorece atividades como mergulho, vela e ecoturismo. O país é também lar de espécies únicas, como o 'Dodo', ave extinta que virou símbolo nacional.