Flipar Pra quem não viu: Estados Unidos vigiam espaço aéreo e derrubam OVNIs A Força Aérea dos Estados Unidos monitora de forma permanente o espaço do país e, quando algum objeto voador não identificado (OVNI) aparece, corre o risco de ser abatido. Não consta que em 2024 e 2025 (até o momento) tenha havido alguma invasão. Mas em 2023 houve. Por Flipar

