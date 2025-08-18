Flipar Cadeia de montanhas dos Cárpatos abriga lenda do maior vampiro da história Os Cárpatos são uma cadeia de montanhas que atravessa o Centro e o Leste da Europa , estendendo-se por países como Romênia, Eslováquia, Polônia e Ucrânia. Por Flipar

Imagem de dmitromazun3 por Pixabay