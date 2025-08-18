Assassinos dos próprios pais, irmãos Menendez podem deixar a prisão

O juiz Michael Jesic chegou a declarar: “Não estou dizendo que eles devem ser soltos, isso não cabe a mim decidir. Mas acredito que eles já fizeram o suficiente nesses 35 anos para merecer essa chance”, disse o juiz Michael Jesic.
As penas previstas na condenação de Erik e Lyle — conhecidos como 'irmãos Menendez' —, eram de prisão perpétua, mas já foram reduzidas para 50 anos de reclusão. E agora pode ocorrer uma soltura, após o cumprimento da maior parte da punição.
Foram os próprios promotores da cidade de Los Angeles que recomendaram em 24/10/2024 a redução da pena após um pedido dos parentes dos irmãos para que eles fossem soltos.
Isso, de acordo com a legislação dos Estados Unidos, permitiria que os irmãos obtivessem liberdade condicional após mais de três décadas atrás das grades.
“Acredito que eles pagaram a sua dívida com a sociedade”, declarou o promotor. Chamado de 'resentencing' ('ressentenciamento', em português), o processo permite um novo ajuste da sentença em resposta a 'um problema ou erro na pena original'.
Erik e Lyle não foram considerados suspeitos da morte dos pais logo de início. No entanto, a investigação passou a focar nos irmãos quando eles começaram a ostentar uma vida de luxo, financiados pela herança dos pais.
Ele chegaram a adquirir apartamentos, veículos de alto padrão e relógios de marcas famosas, entre outras despesas.
A evidência decisiva surgiu quando Erik fez uma revelação a seu psicólogo, Jerome Oziel, que decidiu gravar as sessões com os irmãos.
Essas gravações foram entregues às autoridades, que, mais de seis meses após os assassinatos, decidiram prender os dois.
O julgamento, iniciado em 1993, foi um dos primeiros transmitidos pela televisão nos Estados Unidos, gerando grande interesse da mídia e atraindo a atenção de milhões de curiosos.
Durante as audiências, uma nova revelação chocou o público: chorando, os irmãos afirmaram que haviam sofrido abusos e agressões por parte do pai durante anos, com a cumplicidade da mãe, Kitty Menéndez.
Segundo os arquivos do caso, o pai, José Menéndez (foto), também teria ameaçado os filhos de morte se eles contassem o que acontecia dentro de casa.
Na noite de 20 de agosto de 1989, Kitty e José foram encontrados mortos por tiros de espingarda em sua mansão de luxo, em Beverly Hills. Na época, os irmãos tinham 18 e 21 anos.
O primeiro julgamento resultou em um impasse entre os membros do júri e foi anulado. Um novo processo foi realizado, desta vez sem transmissão para a TV.
Em abril de 1996, o júri decidiu por condená-los à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.
Lyle e Erik ficaram em prisões separadas até 2018, quando passaram a cumprir a pena no mesmo presídio.
O caso ganhou ainda mais repercussão a partir da série ficcional 'Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez', lançada pela Netflix em 19/9/24.
A mesma Netflix também lançou o documentário 'O Caso dos Irmãos Menendez', em 7/10/24, reforçando ainda mais a divulgação do caso.
Em 2023, os advogados dos irmãos trouxeram à tona novas evidências que, segundo eles, comprovam os abusos perpetrados por José Menendez, incluindo uma carta que Erik havia escrito para uma prima.
Os promotores de Los Angeles declararam que o sistema de justiça criminal da região chegou a uma compreensão 'mais atualizada' desde o primeiro julgamento dos irmãos.