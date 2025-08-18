Esses sósias de famosos fazem sucesso na web

Ronaldinho Gaúcho – José Robson Batista é sósia do ex-jogador brasileiro. Esse encontro entre os dois aconteceu em 2020.
Vinícius Jr. – O colombiano Ricardo Rincon é sósia do jogador brasileiro e tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.
Will Smith – Com 3,6 milhões de seguidores no Instagram, o baiano Naio Barreto não é só é sósia do astro de Hollywood como realizou o sonho de conhecer o ator em 2024.
Martin Lawrence – Assim como o 'Will Smith baiano', Cleber Santos se tornou o “Martin Lawrence baiano” nas redes sociais. Achou parecido?
Filipe Ret – Recentemente, o rapper carioca Filipe Ret ganhou seu próprio sósia que, apesar de ter perfil nas redes sociais, não teve seu nome revelado.
Pabllo Vittar – A modelo drag queen Johann (à dir.) é sósia da cantora Pabllo Vittar. Nas redes, seguidores já até brincaram dizendo que elas são 'gêmeas'.
Neymar – Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, Eigon (à dir.), o sósia de Neymar, chegou a causar tumulto pelas ruas de Doha quando dezenas de pessoas se aglomeraram pensando se tratar do jogador brasileiro.
Jade Picon – A fotógrafa Alice Sales viralizou em 2022 pela semelhança com a a influencer e ex-BBB Jade Picon.
Rihanna – A brasileira Priscila Beatrice tem 1,7 milhão de seguidores no Instagram e já foi confundida com a cantora em um restaurante na Turquia.
Keanu Reeves – Marcos Jeeves tem mais de 470 mil seguidores no Instagram e é conhecido como o 'John Wick' brasileiro.
Angelina Jolie – Natural de Sorocaba (SP), Scheila Lima não só é parecida como trabalha como sósia da atriz norte-americana e já participou de vários eventos.
Marília Mendonça – Além da aparência física, Val Pinheiro também é cantora e faz covers da 'Rainha do sofrência'.
Ana Paula Arósio – Rafaela Romolo tem uma história curiosa: ela fez um comercial ao lado de Ana Paula Arósio no início dos anos 2000, quando ainda era criança. Em 2023, ela fez um ensaio fotográfico e todo mundo ficou surpreso que ela ainda se parece com a atriz.
Lionel Messi â?? O sÃ³sia brasileiro do jogador argentino Ã© de Palmas (TO) e faz sucesso na internet.
Taylor Swift – A tiktoker norte-americana Ashley (à dir.) viralizou em 2021 por conta da semelhança impressionante com a cantora.
Sandy – A caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira explodiu na internet em 2024 quando um cliente notou sua semelhança com a cantora Sandy e publicou o vídeo nas redes sociais.
Katy Perry – A cantora e atriz Francesca Brown contou que chegou a perder alguns trabalhos por se parecer demais com a cantora Katy Perry. Acontece que ela curtiu a ideia e fez até uns covers da artista.
Megan Fox – A jogadora de futebol irlandesa Tara Mae Kirk começou a ganhar fama em 2024 como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.
Justin Bieber – Marcelly Riekmann é sósia e cover do cantor Justin Bieber e já chegou a cobrar R$ 400 para dar entrevista.