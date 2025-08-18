Jamaica: independente há 63 anos, país do Reggae também tem outros atrativos

A Jamaica é hoje uma das nações mais influentes da região do Mar do Caribe, no continente americano, não por seu tamanho, mas por sua voz poderosa, que ecoa por meio da música, do esporte, da religião e da força de seu povo.
Descoberta por Cristóvão Colombo em 1494, a ilha foi inicialmente colonizada pelos espanhóis, mas passou ao domínio britânico em 1655, tornando-se uma importante colônia de produção de açúcar, sustentada pelo trabalho forçado de africanos escravizados.
O movimento pela independência ganhou força no século 20, com lideranças como Marcus Garvey, figura central do nacionalismo negro e precursor do panafricanismo, e com a pressão por mais autonomia nas décadas seguintes.
A independência foi oficialmente conquistada em 6 de agosto de 1962, com a criação de um Estado soberano dentro da Commonwealth britânica - organização de países independentes, a maioria deles ex-colônias do Reino Unido.
Não se pode falar da Jamaica sem mencionar sua importante contribuição para a cultura mundial - em especial à música.
O país é o berço de gêneros como o reggae, o ska, o dub e o dancehall. O ícone máximo é Bob Marley, cuja música transcendia ritmos e falava de liberdade, amor e justiça social. O reggae, inclusive, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2018.
Além de Marley, a Jamaica produziu nomes como Peter Tosh, Jimmy Cliff, Shaggy, Sean Paul e Burning Spear, entre muitos outros.
A espiritualidade rastafári, com suas raízes na cultura etíope e na resistência negra, também é parte inseparável dessa identidade musical e filosófica. Esse movimento religioso foi popularizado justamente pelo reggae e Bob Marley.
Com uma população de pouco menos de 3 milhões de habitantes, o país impressiona pelo número de medalhas e recordes olímpicos conquistados, especialmente no atletismo.
A Jamaica é também um dos destinos turísticos mais cobiçados do Caribe. Suas praias de águas cristalinas, cachoeiras, montanhas verdejantes e clima tropical convidam ao descanso e à aventura.
Entre os destaques estão a icônica cachoeira de Dunn’s River Falls, o Blue Mountains - onde se cultiva um dos cafés mais famosos do mundo, e o Negril, com suas falésias e belo pôr do sol.
Ainda se destacam como pontos turísticos a cidade de Montego Bay, com resorts e vida noturna vibrante, e a capital Kingston, coração da cultura que sedia o Museu Bob Marley, instalado na antiga casa do ícone da música.
Entre os pratos típicos jamaicanos estão o jerk, com carne de franco, porco ou peixe marinada e cozida com pimentas fortes, e o Ackee e peixe salgado, feito com um fruto amarelo chamado ackee cozido com bacalhau salgado, cebola, tomate e especiarias.
A língua oficial do país é o inglês, usada em documentos, educação, mídia formal e governo. Porém, a língua do cotidiano da maior parte da população é o Patois jamaicano, um dialeto crioulo baseado no inglês, mas com forte influência de línguas africanas