Tecnologia revela figuras ocultas em quadros de grandes artistas

Técnicas avançadas de geração de imagens, como raios X e reflectografia de infravermelho, permitiram encontrar figuras misteriosas escondidas sob obras de artistas renomados.
Algumas dessas figuras escondidas são autorretratos ou personagens enigmáticas, adicionando camadas de significado às obras.
Por mais que não sejam tão visíveis a olho nu, esses “fantasmas” podem ser vistos com o auxílio da tecnologia. Confira 8 retratos com figuras misteriosas escondidas!
“Um velho em traje militar”, de Rembrandt (1630): Pesquisadores descobriram uma figura oculta sob “Um Velho em Traje Militar”, de Rembrandt, utilizando macrofluorescência de raios X e reflectografia de infravermelho.
Diferentemente da paleta sombria característica do artista, a imagem revela um jovem vestido com tons vibrantes de vermelho e verde.
“Santa Catarina de Alexandria”, de Artemisia Gentileschi (1619): Uma análise de raios X da obra feita em 2019 revelou que o quadro começou como um autorretrato, semelhante a outro trabalho da artista de 1615.
Com o tempo, porém, a composição foi transformada – possivelmente a pedido do grão-duque Fernando de Médici – para incorporar traços de Catarina de Médici, sua filha.
“Baco”, de Caravaggio (c. 1595): O único quadro assinado por Caravaggio ao longo de toda sua vida foi “A Decapitação de São João Batista” (1608). No entanto, ele também escondeu seu semblante em outras obras.
Em 2009, uma análise com reflectografia revelou um minúsculo autorretrato no reflexo de um jarro em “Baco”, que havia sido obscurecido por restaurações após sua descoberta inicial em 1922. A 'selfie' distorcida reforça os temas centrais da obra, como ilusão e identidade mutável.
“Jovem maquiando-se”, de Georges Seurat (1890): A obra retrata a amante do artista, Madeleine Knobloch, aplicando pó no rosto, enquanto a técnica pontilhista de Seurat parece preencher o ar com a mesma poeira.
A descoberta mais intrigante foi um autorretrato oculto na janela aberta, posteriormente encoberto por um vaso de flores, que se tornou o único autorretrato conhecido de Seurat.
“Retrato de uma menina”, de Modigliani (1917): O quadro esconde um mistério sob sua superfície. Pesquisadores descobriram um retrato oculto de corpo inteiro por trás da imagem visível, possivelmente representando Beatrice Hastings, ex-amante do artista.
Em 2021, usando inteligÃªncia artificial, estudiosos reconstruÃram essa figura, que lembra claramente Hastings. A identidade das mulheres atÃ© hoje nÃ£o foi confirmada.
“La cinquième saison”, René Magritte (1943): Na obra, dois homens caminham em direção um ao outro, carregando pequenos quadros. A reflectografia de infravermelho revelou uma imagem oculta sob a superfície:
Um retrato de uma mulher misteriosa, que lembra a esposa do artista, Georgette, mas com características diferentes. A descoberta destaca a dualidade da obra, característica de um artista famoso por suas imagens provocantes e traiçoeiras.
“Ecce Homo”, de Ticiano: Pesquisadores do Instituto Cyprus, em Chipre, utilizaram scanners avançados e técnicas de imagem para identificar um retrato oculto de um homem de bigode, de cabeça para baixo, segurando uma pena.
A descoberta sugere que o artista reutilizou a tela, transformando uma ideia inicial em algo completamente diferente, sem apagar totalmente o que veio antes.
“Período Azul” (1901), de Pablo Picasso: Restauradores do Instituto Courtauld, em Londres, encontraram o rosto de uma mulher escondido sob as camadas de tinta no retrato do escultor e amigo do artista, Mateu Fernández de Soto.
Revelada por imagens de infravermelho, a figura parece sussurrar no ouvido do escultor, criando uma cena quase fantasmagórica em que passado e presente se fundem.