Flipar Bruna Lombardi, 73 anos, não descarta abrir relação com marido de 79 A atriz, escritora e casada Bruna Lombardi faz 73 anos neste 1 de agosto e continua belíssima. Recentemente ela comentou sobre como se mantém ativa na cama com o marido com quem está casada ha 47 anos. Por Flipar

Reprodução/@brunalombardi