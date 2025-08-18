As piores cidades para se viver no Brasil

Uiramutã (RR) - 37,63 pontos. A pior cidade para se viver no Brasil fica em Roraima. Localizada na fronteira com a Venezuela, é isolada geograficamente. A precariedade em infraestrutura dificulta o acesso a serviços básicos. Sua economia depende majoritariamente da subsistência.
Alto Alegre (RR) - 38,38 pontos - Enfrenta problemas graves de acesso a saneamento básico e saúde. Sofre com desmatamento e conflitos relacionados a terras indígenas. A economia tem baixo desenvolvimento industrial e comercial.
Trairão (PA) - 38,69 pontos - Problemas crônicos de desmatamento e exploração madeireira ilegal. Altos índices de criminalidade em áreas rurais. Falta de infraestrutura básica, como pavimentação e energia regular
Bannach (PA) - 38,89 pontos - Uma das cidades menos populosas do país, carece de investimento público. Possui serviços de saúde e educação extremamente limitados. Economia baseada na agropecuária rudimentar.
Jacareacanga (PA) - 38,92 pontos - Distância de grandes centros prejudica o desenvolvimento econômico. Sofre com a exploração de ouro ilegal que degrada o ambiente. Infraestrutura urbana é insuficiente para atender à população.
Cumaru do Norte (PA) - 40,64 pontos - Problemas com regularização fundiária e conflitos agrários. Economia restrita à pecuária e ao agronegócio, com pouco incentivo à diversificação. Serviços básicos são escassos ou de baixa qualidade.
Pacajá (PA) - 40,70 pontos - Violência urbana e rural é um dos principais desafios. Acesso precário a saneamento, transporte e educação. Exploração ilegal de madeira e crimes ambientais são comuns.
Uruará (PA) - 41,26 pontos - Enfrenta altas taxas de desmatamento e conflitos fundiários. Infraestrutura de saúde e educação é deficiente. Economia depende majoritariamente da agricultura, mas com pouca valorização.
Portel (PA) - 42,23 pontos - Desafios logísticos devido à localização ribeirinha remota. Educação e saúde têm baixa qualidade e alcance. Alta vulnerabilidade econômica devido à falta de alternativas econômicas.
Bonfim (RR) - 42,27 pontos - Problemas com desenvolvimento econômico devido à proximidade com a fronteira. Infraestrutura urbana ainda subdesenvolvida. Depende fortemente de subsídios federais para sobreviver.
Anapu (PA) - 42,30 pontos - Reconhecida pelos conflitos agrários, inclusive mortes violentas. Infraestrutura de transporte e serviços básicos é insuficiente. Desmatamento relacionado à agricultura extensiva.
Oiapoque (AP) - 42,46 pontos - Geograficamente isolada, com infraestrutura precária de transporte e comunicação. Desafios na saúde pública, principalmente em comunidades ribeirinhas. Conflitos relacionados à imigração e mineração ilegal.
Pauini (AM) - 42,63 pontos - Localizada no interior do Amazonas, enfrenta dificuldades de logística. Serviços de educação e saúde mal estruturados. Economia baseada em atividades de subsistência.
Nova Nazaré (MT) - 42,78 pontos - Pouco investimento em infraestrutura urbana e serviços básicos. Baixa diversificação econômica, focada na agricultura. Isolamento geográfico dificulta o crescimento sustentável.
São Félix de Balsas (MA) - 43,05 pontos - Uma das cidades mais pobres do Maranhão, com poucos investimentos em infraestrutura. Agricultura familiar ainda é a principal atividade econômica. Deficiência em serviços públicos essenciais.
Feijó (AC) - 43,11 pontos - Falta de infraestrutura adequada para lidar com inundações frequentes. Serviços públicos de saúde e educação precários. Economia pouco diversificada e centrada no extrativismo.
Amajari (RR) - 43,38 pontos - Isolamento geográfico e dependência econômica da agricultura. Infraestrutura urbana básica é extremamente limitada. Conflitos territoriais e ambientais são recorrentes.
Pracuúba (AP) - 43,50 pontos - Distante de centros econômicos e com acesso limitado a transporte. Serviços de saúde e educação são insuficientes para a população. Economia de subsistência e falta de diversificação econômica.
Gaúcha do Norte (MT) - 43,53 pontos - Problemas de acesso à água potável e saneamento. A infraestrutura rodoviária é deficiente para o escoamento agrícola. Alta dependência da agropecuária e pouco desenvolvimento de outros setores.
Santa Rosa do Purus (AC) - 43,78 pontos - Localizada em uma área de difícil acesso no Acre, isolada durante as cheias. Infraestrutura pública é insuficiente e de baixa qualidade. Economia baseada em subsistência com pouco incentivo externo.