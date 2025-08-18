Flipar Cultura e Turismo na Bolívia, vizinho pouco lembrado no Brasil A Bolívia, colonizada pela Espanha, bebe da fonte da cultura Inca e tem pontos turísticos que chamam a atenção. Veja um pouco da história, arquitetura e belezas naturais de uma das nações vizinhas do Brasil, mas menos procurada para turismo do que outros, como Argentina e Uruguai. Por Flipar

wikimedia commons Pete unseth