Atores de 'Jurassic Park' que já morreram

A trama de Jurassic World Rebirth se passa cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: Domínio. A sinopse do novo filme diz o seguinte: 'A ecologia do planeta se mostrou um lugar inóspito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez'.