Festa da Achiropita vai até 31/8: do milagre na Calábria à maior celebração italiana de São Paulo

Nossa Senhora Achiropita Ã© um tÃtulo mariano com origem na CalÃ¡bria, regiÃ£o no extremo sul da ItÃ¡lia.
Ele é inspirado em uma imagem considerada milagrosa, “não desenhada por mãos humanas”. Achiropita vem do grego Acheiropoieta.
Essa expressão é usada para descrever imagens milagrosas de Cristo ou da Virgem Maria que teriam surgido de forma sobrenatural - isto é, não desenhadas nem esculpidas por artistas, mas formadas misteriosamente por intervenção divina.
No Brasil, o culto desembarcou com os imigrantes italianos no Bixiga, região central de São Paulo, e deu origem à Paróquia Nossa Senhora Achiropita, fundada em 1926. Ela é a única dedicada a esse nome no país.
A festa em sua honra começou como uma celebração modesta entre os imigrantes e cresceu ao longo dos anos até se tornar uma das maiores festas religiosas e culturais da cidade de São Paulo.
A festa acontece todos os sábados e domingos de agosto, sempre a partir das 17h, nas ruas Treze de Maio, São Vicente e Dr. Luís Barreto, no Bixiga - distrito de Bela Vista - no centro paulistano.
A festa de rua é gratuita, com 35 barracas oferecendo pratos típicos italianos entre R$?5 a R$?35. A famosa fogaça de queijo é uma das atrações principais
A Cantina Madonna Achiropita, um ambiente fechado, oferece jantar com música ao vivo. A entrada é paga - de R$?100 a R$?200 - com direito a antepastos, macarrão e show com a banda Felice Itália e os três tenores brasileiros. Mais de 1.200 voluntários participam da organização do evento.
São utilizadas 20 toneladas de farinha, 12,5 toneladas de macarrão, 15 toneladas de muçarela, 10 mil litros de vinho ou 40 mil litros de bebidas, para atender cerca de 200 mil visitantes durante o mês.
Além disso, a festa sustenta sete projetos sociais, incluindo creche, auxílio a moradores de rua, casa de acolhimento para dependentes químicos e centro de convivência para idosos e jovens.
No aspecto religioso, há novenas e missas semanais durante agosto. A proeminente procissão em louvor à padroeira percorre as ruas decoradas do bairro, incluindo a confecção de tapetes artísticos de serragem na Rua São Vicente
Além da gastronomia italiana - espaguetes, antepastos, fogazzas, doces como tiramisù, quindim, “baratinhas” -, a festa permite aos visitantes vivenciar a história do Bixiga, bairro símbolo da imigração italiana e da cultura paulistana
A arrecadação é convertida em projetos sociais voltados desde crianças até idosos, incluindo atendimento a pessoas em situação de rua e recuperação de dependentes químicos.
A devoção específica a Nossa Senhora Achiropita tem origem no século VI, na cidade de Rossano, região da Calábria, sul da Itália.
A versão mais conhecida conta que um grupo de fiéis cristãos encontrou, em uma caverna ou capela, uma imagem de Maria que não havia sido retratada por ninguém, mas apareceu misteriosamente em uma pedra ou parede.
Os habitantes da região acreditaram tratar-se de um sinal divino, e a imagem passou a ser venerada como a Achiropita — a que apareceu sem intervenção humana.
Essa aparição teria ocorrido em um contexto de perseguições ou ameaças por parte dos invasores árabes, e foi interpretada como um ato de proteção da Virgem sobre o povo.
A imagem original ainda hoje está preservada na Catedral de Rossano, que foi erguida sobre o local da aparição. Ela é uma figura da Virgem com o Menino Jesus nos braços, de estilo bizantino.