Brasil é eleito o segundo país mais divertido do mundo; veja a lista

Dessa forma, a pesquisa ouviu mais de 17 mil pessoas e comprovou o que muitos turistas já sentiram na pele em suas visitas: a alegria brasileira é contagiante.
Entre as manifestações culturais mais emblemáticas, está o Carnaval do Rio de Janeiro com sua potência e popularidade, algo que atrai olhares do mundo todo. Ele surge como um dos principais destaques no quesito alegria e irreverência.
Além disso, o Réveillon mágico nas praias, sobretudo em Copacabana, no Rio de Janeiro, e o ritmo inconfundível do axé na Bahia foram citados como pilares da nossa cultura festiva. Veja a lista na sequência.
20º - Malásia - Um povo alegre devido à sua vibrante diversidade cultural e harmonia entre as diferentes etnias, como malaios, chineses e indianos, que contribuem para uma rica herança cultural.
19º - Islândia - A alegria e felicidade deste povo resulta de uma combinação de fatores sociais e ambientais. Entre eles, altos níveis de igualdade de gênero e justiça social, um forte senso de comunidade e resiliência, baixa taxa de criminalidade.
18º - Costa Rica - Povo contagiante em virtude do estilo de vida tranquilo e lema nacional 'pura vida'. Um símbolo de bem-estar, otimismo e valorização do presente, além do contato com a natureza deslumbrante e a forte comunidade.
17º - Canadá - Conhecido como um país com um povo amigável, acolhedor, educado e polido. Isso contribui para a alegria e a qualidade de vida dos seus habitantes, algo que impulsiona a busca por novos lares no país, especialmente por parte de imigrantes.
16º - Estados Unidos - A cultura norte-americana é o resultado de uma mistura complexa de tradições, principalmente de origens europeias e africanas, o que contribui para a alegria do povo.
15Âº -Turquia - Impulsionada pela cultura hospitaleira e simpÃ¡tica, que procura receber os visitantes com alegria e chÃ¡, alÃ©m de uma atmosfera festiva que se manifesta em celebraÃ§Ãµes como o RamadÃ£.
14º - Singapura - O povo mostra sua alegria em locais como festivais de música eletrônica, Zouk Out e Ultra Singapore. Além de eventos culturais como o Chingay Parade, com desfiles coloridos, e a celebrações religiosas como o Thaipusam, demonstração de fé hindu.
13º - Irlanda - Povo amplamente descrito como alegre, simpático, acolhedor e hospitaleiro. Conhecido por um bom senso de humor e uma cultura de socialização em pubs.
12º - Argentina - Forte cultura de festa, paixão e união que caracteriza o país, frequentemente celebrada em eventos como o futebol, a dança e as festas populares.
11º - Holanda - A felicidade do povo holandês pode ser atribuída a uma cultura que valoriza a confiança social e institucional, a forte conexão e o apoio familiar, a liberdade e o tempo dedicado às crianças.
10º - França - Possuem cidadãos, que buscam valorizar a cortesia, o respeito e a formalidade nas interações sociais, o que reflete uma abordagem mais civilizada nas interações.
9º - Nova Zelândia - Possui um povo conhecido pela sua receptividade, bom humor e educação. Com traços culturais que são influenciados tanto pelo povo indígena Maori, com princípios de hospitalidade, quanto pelos colonizadores britânicos.
8º - Portugal - Manifesta-se nas suas festividades vibrantes, como as Romarias e a Festa do Mar, e na celebração de tradições como as castanhas e o vinho novo no outono.
7º - Austrália - Os moradores são conhecidos pelo seu estilo de vida descontraído, pois valorizam o equilíbrio entre trabalho e lazer, o acesso à atividades ao ar livre e o contato com a natureza, além de serem acolhedores.
6º - Grécia - Tradições como o Apokries, o carnaval do país, e a quebra de pratos em casamentos são exemplos de celebrações que refletem a alegria e a descontração na cultura grega.
5º - México - Música animada, culinária rica e clima festivo. Um povo que utiliza o humor como mecanismo de defesa para lidar com as dificuldades, assim como apresenta uma combinação de fatores culturais e sociais.
4º - Itália - Possui um povo associado a uma cultura que valoriza a extroversão, família, comida e a celebração da vida, o que contribui para uma percepção de alegria.
3º - Tailândia - Fatores culturais e religiosos, que incluem a influência do budismo. Ele promove a paz interior e o respeito, assim como a etiqueta social do país incentiva a gentileza e a resolução pacífica de conflitos. Muitas das vezes, isso se expressa com um sorriso.
2º - Brasil - Rica diversidade cultural, que se manifesta em festas, danças e celebrações, além de um forte senso de comunidade e hospitalidade.
1º - Espanha - É visto como um povo alegre devido a uma combinação de fatores culturais e ambientais. Entre eles, o clima ensolarado, um forte senso de comunidade e socialização, a valorização do lazer e do bom humor, e a presença de festas populares vibrantes.