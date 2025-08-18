Tomografia revela cápsula ‘secreta’ em estátua da santa

Uma tomografia em réplica de madeira da estátua de Nossa Senhora de Fátima, realizada no Hospital HM Málaga, na Espanha, identificou uma cápsula “secreta” dentro da imagem.
A tomografia é um processo preliminar que antecede a restauração da imagem. Segundo a imprensa espanhola, a cápsula escondida na imagem pode trazer alguma mensagem ou até mesmo detalhes da autoria da estátua.
A réplica de madeira de Nossa Senhora de Fátima data da década de 1940 e foi criada pelo escultor português José Ferreira Thedim, que também foi o responsável pela imagem original da santa que está no santuário de Fátima, em Portugal.
'Para o nosso grupo hospitalar, é uma honra colaborar na conservação de uma imagem tão querida pelos cidadãos. Esta é uma importante contribuição para a preservação do patrimônio artístico e devocional da nossa cidade', declarou Virginia Grando, diretora do Território Sul dos Hospitais HM Málaga.
Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições marianas mais famosas e veneradas no mundo católico.
Ela teria aparecido a três crianças pastoras na pequena aldeia de Fátima, na região central de Portugal, no ano de 1917, em meio ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial.
Lúcia dos Santos e seus primos Francisco Marto e Jacinto Marto, que viviam em uma comunidade humilde na região rural de Fátima, foram os protagonistas desse episódio histórico para os católicos.
As aparições começaram em 13 de maio de 1917, quando as crianças estavam pastoreando ovelhas em um local chamado Cova da Iria.
Segundo os relatos das crianças, uma senhora 'mais brilhante que o sol' surgiu e se apresentou como a “Senhora do Rosário”. Ela teria pedido que as crianças voltassem ao mesmo local nos meses seguintes, sempre no dia 13.
Ao todo, foram seis aparições, entre maio e outubro daquele ano. Em cada uma delas, Nossa Senhora transmitia mensagens, pedia orações e insistia na necessidade de conversão e penitência.
Em 1930, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições e Fátima se tornou um dos principais centros de peregrinação mariana do mundo.
O Santuário de Fátima, construído no local das aparições, recebe milhões de fiéis todos os anos, especialmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro.
O Santuário de Fátima é um grande complexo religioso que abrange diversos espaços de oração e celebração.
Os principais deles são: Brasília de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Capelinha das Aparições, Basílica de Santíssima Trindade e Caminho dos Pastorinhos e Valinhos.
Irmã Lúcia, que viveu até 2005 como religiosa carmelita, teve seu processo de beatificação iniciado posteriormente. Na foto, o registro de um encontro dela com o Papa João Paulo II, em 2000.
No catolicismo, Nossa Senhora de Fátima é símbolo de esperança em tempos de guerra e sofrimento, chamado à oração e à penitência e fé no poder transformador do Rosário.
Nossa Senhora de Fátima é padroeira de diversos lugares ao redor do mundo, especialmente em países de tradição católica, como Brasil, Angola, Moçambique e Filipinas.
