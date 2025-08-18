Costumes dos brasileiros que são mal vistos em outros países; conheça e evite

No Brasil, cumprimentar com abraços e beijos no rosto é visto como sinal de simpatia. Esse contato físico é parte do jeito caloroso do brasileiro.
No Japão, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distância e formalidade. Saudações são discretas, como o ato de se curvar levemente.
Falar alto, rir e gesticular em público no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade típicos do país.
Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado.
Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários.
Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa.
Dividir a conta em bares e restaurantes é prática comum no Brasil. Cada um paga o que consumiu e isso é bem aceito.
Na China, dividir a conta pode parecer descortês. O costume é quem convida pagar tudo, como sinal de honra.
Elogiar a casa ou pertences de alguém no Brasil é gentileza. Isso demonstra simpatia e apreço pelo anfitrião.
Em países árabes, o elogio pode causar desconforto. Em algumas culturas, pode soar como inveja ou criar obrigação de presentear.
Usar apelidos carinhosos e fazer piadas entre amigos é comum no Brasil. Isso mostra afeto e descontração.
Na Suécia, piadas e apelidos no trabalho podem parecer pouco profissionais. O ambiente costuma ser mais formal.
Crianças barulhentas em locais públicos são bem toleradas no Brasil. Há paciência com o comportamento infantil.
Na França, esperam-se crianças mais discretas em público. Pais são cobrados por manter o bom comportamento dos filhos.
Roupas informais como bermuda e chinelo são aceitas no Brasil. O conforto é prioridade em muitas situações.
Na Itália, roupas informais podem ser vistas como desrespeito em certos locais. Igrejas e restaurantes esperam mais formalidade.
Colocar os pés em cadeiras ou bancos passa despercebido no Brasil. Isso é visto como um ato de relaxamento.
Em Singapura, esse gesto pode ser extremamente ofensivo. Os pés são considerados impuros em algumas culturas.
Fazer perguntas pessoais no Brasil, como estado civil ou onde mora, é comum. Isso demonstra interesse e amizade.
Nos Estados Unidos, isso pode soar como invasão de privacidade. Os americanos prezam mais pela reserva em conversas iniciais.