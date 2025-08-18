Flipar

Exame joga pá de cal no mistério da Virgem que 'chorava sangue'

Desde 2016, uma estátua da Virgem Maria em Trevignano Romano, na Itália, tem atraído peregrinos por supostamente chorar lágrimas de sangue.

Por Flipar
Jacques GAIMARD/Pixabay

Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações.

reprodução

Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural.

wikimedia commons/Creative Commons

O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta.

Jacques GAIMARD/Pixabay

Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma.

reprodução/youtube

Segundo ela, o fenômeno 'sobrenatural' fazia com que a estátua chorasse lágrimas de sangue em alguns momentos.

pexels/Paolo Sbalzer

As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja.

Thays Orrico/Unsplash

Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal 'sangue' na estátua não se tratava de um milagre.

JEROME CLARYSSE por Pixabay

De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal.

reprodução

Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu.

steve buissine pixabay

Segundo a advogada de Cardia, Solange Marchignolio, o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente 'tocou, beijou e mexeu na estátua'.

pexels/Alba Leader

O principal argumento dos religiosos que acreditam é: como alguém pode saber qual é o DNA da Virgem Maria?

DDP/Unsplash

Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma.

reprodução/youtube

Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes.

wikimedia commons/Albarubescens

A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Civico local.

wikimedia commons/Albarubescens

Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade.

wikimedia commons/Albarubescens

A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes.

wikimedia commons/Creative Commons

Veja Mais

 