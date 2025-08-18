Flipar

Conheça o único animal a ser 'extinto' duas vezes: marco para a Ciência

Você sabia que existe um animal que já foi 'extinto' duas vezes na história? Conheça o bucardo (ou íbex-dos-Pireneus).

Wikimedia Commons/Jose Miguel Pintor Ortego

Declarado extinto em 2000, o bucardo tornou-se o primeiro animal oficialmente extinto a ser clonado com sucesso.

Wikimedia Commons/J. Ligero Loarte

A morte do último indivíduo marcou oficialmente sua extinção no início do século 21.

Wikimedia Commons/Thomas Holbach

Preocupados com a iminente perda, cientistas agiram rapidamente para coletar e preservar amostras da pele do animal em nitrogênio líquido.

Wikimedia Commons/ Benjamín Núñez González

O objetivo era ousado: reviver uma espécie desaparecida utilizando técnicas avançadas de clonagem.

Wikimedia Commons/Amadalvarez

A pesquisa foi conduzida por equipes da Espanha e da França, que empregaram a transferência nuclear de células somáticas (TNCS) — a mesma técnica utilizada no caso da ovelha Dolly.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Centenas de embriões clonados foram produzidos durante o experimento, mas apenas um conseguiu chegar ao fim da gestação.

Reprodução de vídeo TV Globo

Em julho de 2003, uma cabra doméstica serviu como mãe de aluguel e deu à luz o filhote clonado por meio de uma cesariana.

Nandhu Kumar/Unsplash

Apesar de ter vindo ao mundo com vida, o animal apresentava dificuldades respiratórias e faleceu poucos minutos após o nascimento.

Divulgação/Governo de Aragon

A necropsia indicou que a causa da morte foi uma deformidade nos pulmões, o que comprometeu a oxigenação.

Wikimedia Commons/JM Ligero Loarte

'O DNA nuclear confirmou que o clone era geneticamente idêntico às células doadoras do bucardo', relatou um estudo publicado no ScienceDirect.

Wikimedia Commons/Jl FilpoC

'Todos os órgãos pareciam normais, exceto os pulmões', destacou outro trecho da publicação.

Wikimedia Commons/Jose Miguel Pintor Ortego

Mesmo com o insucesso, o experimento marcou a primeira clonagem de uma espécie extinta, abrindo caminho para pesquisas em conservação genética, como projetos recentes com o lobo terrível.

Reprodução de vídeo TV Globo

O bucardo, porém, entrou para a história como o único animal 'extinto duas vezes': pela ação humana e, depois, pela ciência.

Flickr - rjime31

O bucardo foi uma subespécie de cabra-selvagem que habitava as montanhas dos Pireneus, entre a França e a Espanha.

Wikimedia Commons/iNaturalist

Era um animal robusto, adaptado ao clima montanhoso, com chifres grandes e curvados, especialmente nos machos, que podiam atingir até um metro de comprimento.

Wikimedia Commons/ CARLOS TEIXIDOR CADENAS

O bucardo era uma das quatro subespécies de íbex ibérico, mas tornou-se extremamente raro ao longo do século 20, principalmente devido à caça excessiva e à perda de habitat.

Wikimedia Commons/ EnRutx

O último bucardo conhecido, uma fêmea chamada Celia, morreu em 6 de janeiro de 2000, quando uma árvore caiu sobre ela no Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, na Espanha.

iNaturalist/Thor-Rune Hansen

