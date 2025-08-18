Famosos que são canhotos; já tinha reparado?

FLÁVIA ALESSANDRA - Atriz e advogada nascida em Arraial do Cabo (RJ), em 7/6/1974.
TOM CRUISE - Ator e produtor de cinema americano. Nascido em 3/7/1962 na cidade de Syracuse, no estado de Nova Iorque
CLAUDIA RAIA - Atriz, bailarina e apresentadora, nascida em Campinas (SP) em 23/12/1966,
KEANU REEVES - Ator, diretor e produtor de cinema, escritor e músico canadense, nascido em Beirute, no Líbano em 2/9/1964.
NICOLE KIDMAN - Atriz e produtora australiana, nascida no Havaí, nos Estados Unidos, em 20/6/1967.
BRAD PITT - Ator e produtor de cinema americano. Nascido em Shawnee, no Oklahoma, em 18/12/1963.
JENIFFER LAWRENCE- Atriz americana. Nascida em Indian Hills, no Kentucky, em 15/8/1990.
JULIA ROBERTS - Atriz e produtora de cinema americana, nascida em Smyrna, na Geórgia, em 28/10/1967.
FÃTIMA BERNARDES - Jornalista e apresentadora de TV, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 17/09/1964.
ANGELINA JOLIE - Atriz, diretora de cinema e ativista americana, nascida em Los Angeles, na Califórnia, em 4/6/1975.
SARAH JESSICA PARKER - Atriz e produtora americana, nascida em 25/3/1965 em Nelsonville, Ohio.
OPRAH WINFREY - Jornalista, apresentadora, atriz, editora e empresária americana, nascida em Kosciusko, no Mississipi, em 29/1/1954.
JUSTIN BIEBER - Cantor, compositor e ator nascido em 1/3/1994 em London, no Canadá.
PRíNCIPE WILLIAM - Herdeiro do trono britânico, filho do Rei Charles III com a falecida Princesa Diana, nascido em 21/6/1982, em Londres.
KATE HUDSON - Atriz americana, nascida em 19/4/1979, em Los Angeles, na Califórnia. Filha da atriz Goldie Hawn.
MARY-KATE OLSEN - Designer de moda, atriz, modelo e produtora. Nascida em 13/6/1986, em Los Angeles, na Califórnia.
CÉLINE DION - Cantora canadense, nascida em 30/3/1968 em Charlemagne.
HUGH JACKMAN - Ator, cantor, dublador e produtor de cinema australiano e britãnico. Nascido em 12/12/1968 em Sydney, na Austrália.
BEN STILLER - Ator, comediante, diretor e produtor de cinema, roteirista e dublador americano. Nascido em 30/11/1965 em Nova York.
CAITLYN JENNER - Atriz, modelo, socialite e ex-atleta americana. Transgênero. Nascida em 28/10/1949 em Mount Kisco, no estado de Nova Iorque.
SCARLET JOHANSSON - Atriz e cantora americana, nascida em Nova York, em 22/11/1984.
ADAM LEVINE - Músico americano, vocalista e guitarrista da banda Maroon 5. Nascido em 18/3/1979 em Los Angeles, na Califórnia.
JIM CARREY - Ator, comediante, dublador, roteirista, produtor e pintor canadense. Nascido em 17/1/1962 em Newmarket.
MORGAN FREEMAN - Ator, produtor, diretor de cinema e narrador americano. Nascido em 1/6/1937 em Memphis, no Tennessee.
BRUCE WILLIS - Ator americano nascido na Alemanha, na cidade de Idar-Oberstein, em 19/3/1955.
OWEN WILSON - Ator, roteirista e produtor americano, nascido em 18/11/1968, em Dallas, no Texas.
WHOOPI GOLDBERG - Atriz, comediante, cantora, dubladora, apresentadora e ativista americana, nascida em Nova York em 13/11/1955
REI CHARLES III - Monarca do Reino Unido e dos países tutelados pela Coroa Britânica. Nascido em 14/11/1948 em Londres.
LETÍCIA SPILLER - Atriz carioca, nascida em 19/6/1973.
DEMI MOORE - Atriz, produtora e modelo americana, nascida em 11/11/1962 em Roswell, no Novo México, EUA.
PAUL MCCARTNEY- Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, empresário e ativista, ex-integrante dos Beatles. Nascido em Liverpool, na Inglaterra, em 18/6/1942.
EMINEM - Rapper, compositor, produtor musical e ator americano. Nascido em Setor Joseph, no Missouri, em 17/10/1972.
DREW BARRYMORE - Atriz, apresentadora e diretora americana. Nascida em 22/21975, em Culver City.
ASHLEY TISDALE - Atriz, cantora, compositora, dubladora e modelo americana. Nascida em 2/7/1985 em Nova Jersey.
FELIPE TITTO - Ator, empresário e apresentador de TV paulista. Nascido em 12/9/1986 em São Paulo capital.
IGGY AZALEA - Rapper, cantora, compositora e modelo australiana, nascida em Sydney em 7/6/1990.
BARACK OBAMA - Político americano, ex-presidente dos Estados Unidos. Nascido no Havaí em 4/8/1961.
ALESSANDRA AMBRÓSIO - Supermodelo, atriz e empresária gaúcha, uma das mais belas do mundo. Nascida em 11/4/1981 em Erechim.