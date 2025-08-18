Lagosta azul e outros animais exóticos e raros de encontrar

AXOLOTE - Esse anfíbio mexicano é conhecido por sua aparência fofa, com uma expressão que lembra um sorriso, e sua incrível capacidade de regenerar partes do corpo, como membros, coração e até partes do cérebro. Ele é raro porque vive exclusivamente em dois lagos próximos à Cidade do México, sendo o habitat natural severamente reduzido pela urbanização e poluição. Além disso, é alvo de captura para aquários e comércio ilegal.