Flipar Bela, rica, poderosa… e alcançou a maior bilheteria de uma atriz no cinema Scarlett Johansson se tornou a atriz mais rentável da história de Hollywood após o sucesso de Jurassic World: Recomeço. O filme arrecadou mais de 318 milhões de dólares na estreia global, consolidando seu domínio nas bilheteiras. Por Flipar

Divulgação