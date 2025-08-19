Corpo desaparecido há quase 30 anos é encontrado 'intacto' numa geleira

Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin.
A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas.
A identificação do homem foi feita por um documento encontrado junto ao corpo. 'O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas', revelou Omar Khan, um pastor que encontrou Naseeruddin.
Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural.
De acordo com ele, o efeito favorece a preservação de um corpo por décadas.
Kohistan é uma região montanhosa localizada no norte do Paquistão, conhecida por sua paisagem dramática.
O nome 'Kohistan' significa 'terra de montanhas' em persa, o que descreve perfeitamente sua geografia.
Essa região é um ponto de encontro de três importantes cordilheiras: o Himalaia, o Caracórum e o Indocuche.
O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste.
As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira.
Já a população de Kohistan é composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis.
São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local.
As belas paisagens da região contribuem para que se torne um destino turístico potencial, embora a infraestrutura ainda seja limitada.
A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno.
Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo.
Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas.
Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região.