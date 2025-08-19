Flipar Papagaio com penas vermelhas ganha apelido de 'Drácula' Uma espécie de papagaio originária da ilha de Nova Guiné, no sudoeste do Pacífico, foi apelidada de papagaio-drácula. A explicação está na plumagem da ave, com penas pretas e vermelhas, que remetem à roupagem sinistra do personagem do terror Conde Drácula, criado pelo escritor Bram Stocker e que se popularizou no cinema. Por Flipar

Psittrichas_fulgidus_-Miami_Zoo wikimedia commons