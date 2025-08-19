Flipar

Após boatos, Diogo Nogueira nega ter feito harmonização facial: 'Nenhuma'

Após inúmeros rumores de que teria feito harmonização facial, o cantor Diogo Nogueira, de 44 anos, negou ter realizado qualquer procedimento estético no rosto.

Divulgação

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, ele explicou que apenas realizou um transplante capilar e deixou a barba crescer.

Montagem/Reprodução/Instagram

'Está do jeito que eu queria, graças a Deus. Eu só fiz o cabelo, deixei um pouco de barba; por isso, dá a sensação que eu fiz harmonização facial. Mas não fiz nenhuma, absolutamente', comentou.

Montagem/Reprodução/Instagram

No fim de julho, a harmonização facial foi pauta novamente, desta vez envolvendo o ator Ricardo Macchi, conhecido por interpretar o cigano Igor na novela 'Explode Coração', de 1995.

Reprodução/Internet

Aos 55 anos, ele foi notícia ao realizar diversos procedimentos estéticos como aplicação de botox, laser, preenchimento labial e mandibular, correção do 'bigode chinês' e estímulo de colágeno para reduzir a flacidez.

Reprodução/Instagram

Macchi, que foi galã da TV nos anos 1990, compartilhou o resultado nas redes sociais, mostrando o novo visual repaginado. Relembre outros artistas que se submeteram ao procedimento!

Montagem/Reprodução/Instagram

Humberto Martins – O ator fez harmonização facial em 2022 e disse ter ficado satisfeito com o resultado, que suavizou suas linhas de expressão.

Reprodução/Instagram

Duda Guerra – A namorada de Benício Huck (filho de Luciano Huck e Angélica) fez ajustes no rosto em outubro de 2024. Ela disse que se sentia incomodada com a 'pontinha' do nariz.

Reprodução/Redes Sociais

Dedé Santana – Fez o procedimento em fevereiro de 2023, surpreendendo fãs com um visual rejuvenescido. Na ocasião, chegou a dizer que havia 'perdido uns 55 anos'.

Reprodução/Instagram

Stenio Garcia â?? O ator harmonizou o rosto em junho de 2023, mas negou relaÃ§Ã£o entre o tratamento e uma internaÃ§Ã£o no mÃªs seguinte.

ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

Maurício Mattar – Comemorou os resultados da harmonização facial em julho de 2022, assim como o ex-BBB Lucas Bissoli, que fez na mesma clínica.

Reprodução/Instagram @draelidamoret

Raul Gazolla – O ator suavizou rugas e olheiras e definiu a mandíbula. 'Alguns anos a menos', escreveu nas redes sociais.

Reprodução/Redes Sociais

Eliezer – O ex-participante do BBB 22 gastou R$ 14 mil para harmonizar seu rosto e ainda afirmou: 'Fiquei bonito'.

Reprodução/Redes Sociais

Nelson Rubens – O apresentador da RedeTV! passou por um procedimento com 19 seringas de preenchimento para reposição volumétrica facial.

Reprodução/Redes Sociais

Wesley Safadão – O cantor já ajustou as maçãs do rosto e fez botox. 'Me incomodava quando eu dava risada. Então, dei uma organizada', declarou.

Reprodução/Redes Sociais

Joelma – A cantora paraense já realizou inúmeros procedimentos no rosto. Em 2019, ela confessou que 'amou' o resultado.

Montagem/Reprodução/Instagram

Alok – Além dos sucessos musicais, o DJ também 'bombou' nos portais de fofoca quando deu uma ajeitada no queixo.

Reprodução/Instagram

Diego Hypólito – O ginasta e ex-BBB alinhou o nariz, empinou o queixo e fez preenchimento no lábio superior.

Reprodução/Instagram

GKay – A influenciadora reduziu os efeitos da harmonização em 2023, depois de não ter gostado muito do resultado da que fez em 2022.

Reprodução/Redes Sociais

Marrone – O sertanejo apareceu com o rosto completamente modificado em março de 2023 e chegou a virar meme nas redes sociais. Em 2024, ele disse que 'nunca mais' fará plásticas.

Montagem/Reprodução

A harmonizaÃ§Ã£o facial Ã© um conjunto de procedimentos estÃ©ticos que busca equilibrar os traÃ§os do rosto, proporcionando simetria e realce das caracterÃ­sticas naturais.

Freepik - wavebreakmedia

Entre as técnicas mais utilizadas estão o preenchimento com ácido hialurônico, a aplicação de toxina botulínica, fios de sustentação e bioestimuladores de colágeno.

Freepik/Artphoto Studio

O objetivo não é transformar totalmente a fisionomia, mas suavizar linhas de expressão, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o contorno facial.

Pixabay

O procedimento se popularizou nos últimos anos, principalmente entre celebridades e influenciadores. Apesar dos resultados imediatos, exige manutenção, pois os efeitos não são permanentes.

Freepik

