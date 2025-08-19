Flipar

Heloísa Périssé, 59 anos: Uma história com muito humor e superações

Com uma carreira sólida, que a tornou referência no entretenimento, a atriz, escritora e humorista Heloísa Périssé completa 59 anos em 19/8/2025.

Mas a celebração tem um tom especial neste ano. A atriz compartilhou em sua rede social no dia 17/8 que sua filha mais nova, Antônia, estava prestes a embarcar para estudar música em uma faculdade em Berlim na Alemanha.

A atriz disse estar de coração apertado, mas que apoia as escolhas da filha. Ela escreveu: 'Filha, meu coração hoje transborda de orgulho e, ao mesmo tempo, já sente uma saudade imensa. [...] Criamos os filhos para voarem, para serem felizes (...). E você, minha filha, está voando alto, e eu estarei sempre aqui, de joelhos em oração, torcendo por você e celebrando cada conquista.'

Antônia é a filha mais nova de Heloísa Périssé, fruto do relacionamento da atriz com o diretor Mauro Farias, com quem foi casada de 2002 a 2024. Nascida em 2006, a caçula é conhecida artisticamente como 'Tontom', nome que também dá título ao seu maior sucesso: 'Tontom Perigosa'.

Além de Antônia, Heloísa também é mãe de Luísa Périssé, fruto do casamento da atriz com Lug de Paula, com quem esteve casada entre 1992 e 2001.

Nascida em 2000, Luísa é comediante, assim como a mãe, e, recentemente, viralizou com uma música e está investindo, também, na carreira musical. Além disso, seu avô paterno era o comediante Chico Anysio.

Antes de se casar com Lug de Paula e, posteriormente, com Mauro Farias, Heloísa Périssé foi casada, também, com o ator André Mattos, de 1988 a 1991.

Nascida no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1966, Heloísa viveu dos 11 aos 18 anos em Salvador. Aos 19 anos, voltou para o Rio de Janeiro e estudou teatro na Casa das Artes de Laranjeiras e no Teatro Tablado.

Em 1994, Heloísa foi convidada para integrar o elenco do programa humorístico 'Escolinha do Professor Raimundo'. E ganhou grande destaque.

Entre 1999 e 2003, fez parte do elenco do 'Zorra Total', outro humorístico de sucesso na Globo.

Em 2001, protagonizou ao lado de Ingrid Guimarães o espetáculo 'Cócegas', de autoria das próprias atrizes, dando início a uma duradoura e exitosa parceria.

A peça foi um sucesso de crítica e público, permaneceu em cartaz por dez anos e rendeu a Périssé indicações ao Prêmio Shell.

De volta à televisão, a atriz conquistou grande popularidade com o papel de Tati, no programa 'Papo Irado' (2002–2003).

Com Ingrid, também protagonizou o humorístico 'Sob Nova Direção' por três temporadas (2004 a 2007), exibido nas noites de domingo da TV Globo, papel pelo qual foi indicada ao Prêmio Extra de melhor atriz de programa humorístico.

Heloísa também atuou em novelas. Em 2009, Heloísa estreou ao interpretar Taís Helena em 'Cama de Gato', a melhor amiga da protagonista.

Em 2012, deu vida à protagonista da minissérie 'Dercy de Verdade', interpretando a atriz Dercy Gonçalves.

No mesmo ano, interpretou a batalhadora Monalisa, um dos personagens principais da novela 'Avenida Brasil', papel que lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Extra de melhor atriz coadjuvante.

Em 2014, estrelou a série 'Segunda Dama', interpretando as gêmeas opostas Analu e Marali. Nos anos seguintes, esteve nas novelas 'Boogie Oogie' (2014), como a sofrida Beatriz, e 'A Lei do Amor' (2016), na pele da vidente Mileide.

Em 2019, Heloísa foi diagnosticada com câncer nas glândulas salivares. Na época, passou por cirurgia para remoção do tumor, além de sessões de quimioterapia e radioterapia.

A experiência inspirou o livro 'Cheia de Graça', no qual a atriz relata sua própria jornada pessoal na luta contra a doença.

Sobre o período difícil, a filha Luísa relembrou: 'Fazia tratamento, voltava de bom humor, era hilária. Nunca ficou sozinha. A ficha só caiu depois. Ela me chamou e disse: 'A mamãe está com um tumorzinho, mas já tirou, já relatou'. Aí, dali a pouco, ela dizia que tinha que viajar porque a mamãe ficou com câncer. Tudo era minimizado.'

Heloísa também comentou sobre o tratamento: 'Saí de casa, não tratei no Rio. [...] Quis me tratar fora da minha casa, queria estar à vontade para chorar, para vomitar, para berrar, para me desestruturar se eu precisasse.'

Após o tratamento e a recuperação, Heloísa continuou trabalhando com atuação. Participou em vários programas da TV Globo, como a “Dança dos Famosos”. Também, estrelou peças de teatro.

Em 2025, a atriz está encarando o desafio de interpretar a primeira vilã de sua carreira na novela das 18h 'Êta Mundo Melhor!' da TV Globo.

