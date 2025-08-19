Flipar Pra quem não viu: Condenado à execução, 'Deadpool' quer passar a frente dos outros para morrer logo O criminoso apelidado de Deadpool, condenado à morte nos EUA por assassinato, decidiu recentemente apelar para morrer o mais rápido possível. Seu advogado apelou à Justiça americana reconhecendo que há outros casos pendentes no corredor da morte, mas disse que seu cliente quer apressar a execução, conforme informou o canal de TV Sky News. Por Flipar

