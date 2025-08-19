Flipar

Homem cai ao tentar escalar montanha e morre na Serra do Cipó

Um homem de 28 anos morreu no sábado (16 de agosto) após despencar de uma altura de 20 metros na Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Wikimedia Commons/Davi Almeida Vaz de Mello

Guilherme Augusto Neto sofreu o acidente no setor de escalada conhecido como Vale da Perseguida, localizado na zona rural do município.

Reprodução/YouTube

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o chamado de socorro foi registrado às 18h14.

Divulgação/CBMMG

Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (BEMAD) foram enviadas ao local.

Flickr - upslon

Guilherme era natural de Santa Catarina e foi localizado já sem sinais vitais a aproximadamente 200 metros da Pousada Carumbé.

Reprodução/Redes Sociais

O acesso por estrada de terra e trilhas sem sinalização dificultaram a chegada das equipes.

kwalldio - Panoramio

Após os trabalhos de resgate, o corpo foi entregue às autoridades competentes e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Montagem/Divulgação/CBMMG

A Serra do Cipó reúne mais de 750 vias de escalada catalogadas, com opções que vão do nível iniciante ao profissional, incluindo rotas consideradas clássicas no Brasil.

Flickr - upslon

A Serra é uma das regiões naturais mais conhecidas e visitadas do estado de Minas Gerais.

Reprodução/YouTube

Fica a cerca de 100 km de Belo Horizonte, dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó e da Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira.

Flickr - upslon

O destino é bastante procurado por turistas que buscam contato com a natureza, prática de esportes ao ar livre e descanso em meio a paisagens preservadas.

Flickr - upslon

A área é marcada por formações rochosas, cânions, rios cristalinos e cachoeiras de tamanhos variados, algumas de fácil acesso e outras mais desafiadoras.

Caico Gontijo Caico/Pixabay

A Cachoeira da Farofa, a Cachoeira do Véu da Noiva e a Cachoeira Grande são algumas das mais populares da região.

Wikimedia Commons/Rodrigo.Argenton

Além da riqueza natural, a Serra do Cipó também abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, unidade de conservação criada para proteger a fauna, a flora e as nascentes da região.

Flickr - upslon

O local também é um importante centro de biodiversidade, graças à vegetação composta principalmente por cerrado e campos rupestres, com grande variedade de espécies endêmicas.

Flickr - upslon

A fauna também é rica, abrigando animais como lobos-guarás, tamanduás-bandeira e diversas aves.

Kev/Pixabay

Além de suas belezas naturais, a Serra do Cipó tem um charme histórico e cultural, com pequenos distritos que preservam casinhas simples, igrejas coloniais e um clima acolhedor.

Reprodução/YouTube

Lapinha e Santana do Riacho são dois exemplos desses locais encantadores conhecidos pela hospitalidade mineira e pelo ambiente tranquilo.

Reprodução/YouTube

