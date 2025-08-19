Flipar Homem cai ao tentar escalar montanha e morre na Serra do Cipó Um homem de 28 anos morreu no sábado (16 de agosto) após despencar de uma altura de 20 metros na Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por Flipar

Wikimedia Commons/Davi Almeida Vaz de Mello