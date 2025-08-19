Homem cai ao tentar escalar montanha e morre na Serra do Cipó

Guilherme Augusto Neto sofreu o acidente no setor de escalada conhecido como Vale da Perseguida, localizado na zona rural do município.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o chamado de socorro foi registrado às 18h14.
Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (BEMAD) foram enviadas ao local.
Guilherme era natural de Santa Catarina e foi localizado já sem sinais vitais a aproximadamente 200 metros da Pousada Carumbé.
O acesso por estrada de terra e trilhas sem sinalização dificultaram a chegada das equipes.
Após os trabalhos de resgate, o corpo foi entregue às autoridades competentes e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Serra do Cipó reúne mais de 750 vias de escalada catalogadas, com opções que vão do nível iniciante ao profissional, incluindo rotas consideradas clássicas no Brasil.
A Serra é uma das regiões naturais mais conhecidas e visitadas do estado de Minas Gerais.
Fica a cerca de 100 km de Belo Horizonte, dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó e da Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira.
O destino é bastante procurado por turistas que buscam contato com a natureza, prática de esportes ao ar livre e descanso em meio a paisagens preservadas.
A área é marcada por formações rochosas, cânions, rios cristalinos e cachoeiras de tamanhos variados, algumas de fácil acesso e outras mais desafiadoras.
A Cachoeira da Farofa, a Cachoeira do Véu da Noiva e a Cachoeira Grande são algumas das mais populares da região.
Além da riqueza natural, a Serra do Cipó também abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, unidade de conservação criada para proteger a fauna, a flora e as nascentes da região.
O local também é um importante centro de biodiversidade, graças à vegetação composta principalmente por cerrado e campos rupestres, com grande variedade de espécies endêmicas.
A fauna também é rica, abrigando animais como lobos-guarás, tamanduás-bandeira e diversas aves.
Além de suas belezas naturais, a Serra do Cipó tem um charme histórico e cultural, com pequenos distritos que preservam casinhas simples, igrejas coloniais e um clima acolhedor.
Lapinha e Santana do Riacho são dois exemplos desses locais encantadores conhecidos pela hospitalidade mineira e pelo ambiente tranquilo.