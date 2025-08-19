Terence Stamp: vida e carreira do vilão de ‘Superman’, morto aos 87 anos

Em comunicado à agência de notícias Reuters, a família de Stamp declarou que o ator morreu no período da manhã, porém sem esclarecer as causas.
“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento de tristeza”, declararam os familiares na nota.
Filho mais velho do casal Thomas Stamp e Ethel Perrott Stamp, Terence Stamp nasceu no distrito de Stepney, na região de East End, em Londres, capital da Inglaterra, em 22 de julho de 1938.
Sua infância foi marcada pelas turbulências da Segunda Guerra Mundial, quando ainda jovem vivenciou os bombardeios que devastaram a capital britânica.
A sua jornada artística iniciou-se com uma bolsa para estudar na renomada escola de teatro londrina Webber Douglas Academy of Dramatic Art.
Logo em 1962, com 24 anos, o ator recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante e conquistou um Globo de Ouro como Revelação pela performance em “O Vingador dos Mares”, apenas o segundo filme em que atuou.
Em 1965, ele obteve o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes por “O Colecionador”, de William Wyler, consolidando sua reputação como ator intenso e multifacetado.
Nos anos 1960, Stamp, também conhecido pela beleza, tornou-se um símbolo da efervescente cena cultural britânica - o famoso 'Swinging London' - e viveu romances glamourosos com figuras como a supermodelo Jean Shrimpton e as atrizes Julie Christie e Brigitte Bardot.
Com Julie Christie, inclusive, ele contracenou no filme romântico “Longe Deste Insensato Mundo”, em 1967.
Nesse mesmo período, ele trabalhou com diretores italianos consagrados. Em 1968, atuou em “Teorema”, de Pier Paolo Pasolini. No mesmo ano, encarnou o personagem título de “Toby Dammit”, de Federico Fellini.
Na primeira metade da década de 1970, o artista passou por um período de afastamento da carreira. Ele viajou à Índia, onde estudou meditação em busca de um sentido espiritual longe das luzes de Hollywood.
O retorno cinematográfico veio em grande estilo com o papel do megalomaníaco supervilão General Zod nos filmes “Superman” e “Superman II - A Aventura Continua”, de 1978 e 1980, respectivamente.
Sua interpretação deixou marcas inesquecíveis na cultura pop - quem não se lembra da icônica frase: “Ajoelhe-se perante Zod”?
Nos anos seguintes, Stamp exibiu versatilidade ao assumir papéis diversos, como o da artista trans de meia-idade Bernadette em “Priscilla, Rainha do Deserto”, de 1994.
Em 1999, Stamp interpretou o chanceler Valorum em “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma”, na aclamada saga de George Lucas.
Ele também teve atuações marcantes em “Wall Street”, de Oliver Stone, “Operação Valquíria”, com Tom Cruise”, “Os Agentes do Destino”, com Matt Damon e 'Sim Senhor', com Jim Carrey.
Stamp ainda trabalhou com o diretor Steven Soderbergh em “O Estranho”, filme de 1999 em que fez o papel de um ex-presidiário. O último filme da carreira do ator foi o thriller “Noite Passada em Soho”, de 2021.
Além de ator, Stamp também se dedicou à escrita, publicando memórias e um livro intitulado “The Ocean Fell Into the Drop”, em 2017.
O ator foi casado com a farmacêutica australiana Elizabeth O’Rourke de 2002 a 2008. Stamp não teve filhos.