Chupeta para adultos viraliza e ator nonagenário reage: 'Onde vamos parar?'

Uma tendência inusitada que supostamente serve para aliviar o estresse vem ganhando cada vez mais destaque em vídeos publicados nas redes sociais.

Na China, Coreia do Sul e EUA, adultos estão usando chupetas como forma de buscar conforto emocional semelhante ao que se tem durante a infância.

Relatos de adeptos nas redes sociais apontam benefícios como sensação de calma, melhora no sono e até auxílio no abandono do cigarro.

As chamadas “chupetas para adultos”, feitas de silicone ou borracha, são vendidas em plataformas de e-commerce e chegam a custar mais de R$ 400 quando personalizadas.

No entanto, especialistas em saúde mental alertam que o hábito pode gerar efeitos psicológicos negativos.

Psicologicamente, o hábito pode levar à regressão comportamental e prejudicar o desenvolvimento emocional.

Fisicamente, segundo dentistas, o uso de chupetas pode causar problemas dentários, disfunções na articulação da mandíbula e infecções bucais.

'Em adultos, esses problemas tendem a ser ainda mais difíceis de corrigir do que em crianças, muitas vezes exigindo tratamento ortodôntico complexo', explicou ao Terra o cirurgião-dentista Júlio Brant, especialista em Radiologia Oral.

'Outro ponto é o acúmulo de placa bacteriana: se a chupeta não for higienizada adequadamente, ela se torna um foco de microrganismos, aumentando o risco de cáries, gengivites e mau hálito', acrescentou.

Embora pareça um hábito inofensivo, especialistas reforçam que não há comprovação de benefícios psicológicos duradouros.

'Ao invés de aliviar o estresse, pode gerar problemas que demandam tratamentos complexos e prolongados”, comentou a cirurgiã dentista Diana Fernandes.

O ator Ary Fontoura, de 92 anos, criticou a nova moda em um vídeo nas redes sociais: 'Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse', começou ele.

'É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!', brincou o ator.

Nos comentários, alguns seguidores concordaram com a indignação. 'O mundo acabou em 2012, isso aqui é a matrix', escreveu um. 'E eu aqui lutando pra tirar a do meu bebê de 2 anos', disse outra.

A chupeta Ã© um objeto criado para acalmar bebÃªs, funcionando como substituto do seio materno ao proporcionar o movimento de sucÃ§Ã£o, que transmite conforto e seguranÃ§a.

Em diferentes culturas, era comum oferecer às crianças pedaços de pano embebidos em mel, pedaços de couro ou pequenos objetos para chupar, com o mesmo objetivo de tranquilizar.

A chupeta como é conhecida hoje foi inventada no início do século 20. O primeiro a patenteá-la foi o farmacêutico Christian W. Meinecke, em 1901, nos Estados Unidos.

O acessório chamado 'baby comforter' era feito de borracha vulcanizada, que já apresentava a ideia de um bico com uma base arredondada.

A partir daí, outras versões começaram a ser produzidas, incorporando materiais mais seguros e formatos ergonômicos.

